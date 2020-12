Real Madrid-Mönchengladbach ·

31' GOAL Real Madrid! 2-0



Real Madrid zit op rozen! Het is bijna een kopie van de eerste goal, alleen is dit keer Rodrygo de aangever. Het is dus de 32-jarige Benzema die zijn club op sleeptouw neemt in dit cruciale duel. Bij de huidige tussenstanden gaat Mönchengladbach overigens alsnog naar de knock-outfase van de Champions League. Mocht er op het andere veld (Inter-Shakhtar) een doelpunt vallen, dan draaien de rollen in de poule om.