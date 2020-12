Ajax-Atalanta ·

Het is eigenlijk klip en klaar in groep D. Liverpool is verzekerd van de groepswinst en FC Midtjylland is uitgeschakeld, dus zij spelen een wedstrijd om des keizers baard. Alle ogen zijn daarom gericht op Ajax en Atalanta.



1. Liverpool 5-12 (9-2)

2. Atalanta 5-8 (9-8)

3. Ajax 5-7 (7-6)

4. FC Midtjylland 5-1 (3-12)