Ajax begint woensdagavond met Brian Brobbey en Lisandro Martínez aan het cruciale Champions League-duel met Atalanta. Lassina Traoré, David Neres en Daley Blind ontbreken in de Johan Cruijff ArenA.

Traoré raakte afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen FC Twente (1-2-verlies) aan het einde van de eerste helft geblesseerd. De spits blijkt toch niet op tijd fit om tegen Atalanta te spelen en wordt net als tegen Twente vervangen door talent Brobbey.

Tegenvaller voor Ajax is ook het ontbreken van Blind. De centrale verdediger miste dinsdag de laatste training vanwege griep en blijkt niet fit genoeg om in actie te komen tegen Atalanta. Het is pas de tweede keer dit seizoen dat de dertigjarige Blind een wedstrijd van Ajax moet missen.

Naast Traoré waren Noussair Mazraoui, Nicolás Tagliafico en Neres twijfelgevallen. Vleugelverdedigers Mazraoui en Tagliafico staan gewoon aan de aftrap. Neres zit vanwege een enkelblessure niet bij de selectie.

De Roon en Hateboer in basis Atalanta

Bij tegenstander Atalanta staan met internationals Marten de Roon en Hans Hateboer twee Nederlanders in de basis. Ook Robin Gosens verschijnt aan de aftrap. De voormalig speler van Heracles testte zaterdag positief op het coronavirus, maar het zou om een valspositieve test zijn gegaan.

Ajax moet winnen van Atalanta om te overwinteren in de Champions League. De Italianen hebben aan een punt genoeg om in poule D als tweede te eindigen achter het al geplaatste Liverpool.

De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint om 18.55 uur en staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Carlos del Cerro Grande.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Martínez, Tagliafico; Klaassen, Labyad, Gravenberch; Antony, Brobbey, Tadic.

Opstelling Atalanta: Gollini; Tolói, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gómez, Pessina; Zapata.

