Pierre-Emerick Aubameyang heeft woensdag van de Afrikaanse voetbalbond CAF een boete gekregen voor "het aantasten van de eer en het imago" van het voetbal op het continent. De topspits van Arsenal had zich vorige maand cynisch uitgelaten over de gang van zaken rondom een kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup.

Aubameyang en zijn ploeggenoten bij het nationale elftal van Gabon moesten voorafgaand aan het duel met Gambia bij aankomst in dat land op de luchthaven blijven, in verband met onenigheid tussen officials over de geldende coronavoorschriften. Het team moest zelfs op het vliegveld overnachten.

"Goed werk, CAF. Alsof we terug zijn in de jaren negentig", schreef Aubameyang op zijn socialemediakanalen. Later kwam hij met meer uitleg. "Dit zal ons niet demotiveren, maar mensen moeten dit weten en de CAF moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Het is 2020 en we willen Afrika laten groeien. Maar zo lukt dat niet."

De CAF was niet gediend van de uitspraken van Aubameyang. De disciplinaire commissie oordeelde dat zijn woorden beledigend en vernederend waren en legde de voetballer daarom een boete van 10.000 dollar (zo'n 8.250 euro) op.

De Gambiaanse voetbalbond ontving een forsere boete voor "het niet voldoen aan de waarden met betrekking tot loyaliteit, integriteit en sportiviteit". De spelers van Gabon arriveerden vlak voor middernacht en mochten pas vijf uur later richting hun hotel.

Gabon verloor met 2-1 van Gambia. Beide landen liggen op koers voor plaatsing voor de Afrika Cup van volgend jaar. Gabon en Gambia hebben met ieder zeven punten wel slechts één punt voorsprong op de nummer drie in de poule, DR Congo. Er zijn nog twee speelrondes te gaan.