AZ-trainer Pascal Jansen hoopt dat zijn ploeg er donderdag weer staat na de sof van zondag tegen FC Groningen. De Alkmaarders kunnen zich donderdag op bezoek bij HNK Rijeka na een chaotische week plaatsen voor de knock-outfase van de Europa League.

Jansen nam zaterdag het stokje over van Arne Slot. Die werd ontslagen omdat hij in het geheim zou hebben gesproken met Feyenoord over een eventueel dienstverband daar. Jansen, die assistent was van Slot, debuteerde tegen FC Groningen met de eerste competitienederlaag van het seizoen (1-2).

AZ kan zich tegen Rijeka revancheren voor die domper. De club is bij een zege zeker van een plek in de tweede ronde na de winterstop. Bij een gelijkspel moet er gekeken worden naar het resultaat van het andere wedstrijd in de poule tussen Napoli en Real Sociedad. Bij verlies volgt uitschakeling.

"Het is een wedstrijd die de geschiedenisboeken ingaat", zegt Jansen woensdag op de website van AZ. "Dat komt zowel door alle tumult eromheen als de mogelijke plaatsing voor de knock-outs. Er is de afgelopen dagen veel gebeurd, maar ons antwoord ligt op het veld."

“Wij moeten ons vooral richten de dingen die we altijd al doen. Dat gaat om wat we er samen hebben ingeslepen, de patronen die we kennen en het vertrouwen in de kwaliteiten van je medespelers. Het is iets dat houvast moet geven, ongeacht de tegenstander."

Stand poule F: 1. Napoli 5-10 (+3)

2. Real Sociedad 5-8 (+1)

3. AZ 5-8 (+3)

4. HNK Rijeka 5-1 (-7)

'Wordt een race tegen de klok voor De Wit'

AZ was in het eerste duel met Rijeka eind oktober veel te sterk voor de Kroaten. Door doelpunten van Teun Koopmeiners (strafschop), Albert Gudmundsson en Jesper Karlsson werd er simpel met 4-1 gewonnen, maar Jansen verwacht het donderdag moeilijker te gaan krijgen.

"Wij hebben vier keer gescoord, maar het was niet zo makkelijk als de eindstand doet vermoeden. De komende wedstrijd brengt bovendien meer druk met zich mee. Er staat veel op het spel. Rijeka is een heel taaie ploeg die in de laatste pouleduels met Napoli en Sociedad goed heeft gepresteerd."

Het is nog niet duidelijk of AZ tegen Rijeka kan beschikken over Dani de Wit. De middenvelder viel tegen FC Groningen uit met een op het oog knieblesssure. Hij is woensdag met zijn ploeggenoten mee afgereisd naar Kroatië, maar dat betekent vooralsnog weinig.

"De blessure zag er tijdens de wedstrijd lelijk uit. We hadden verwacht dat er wat meer schade zou zijn, maar hij kon zich gisteren alweer aardig bewegen. Dani gaat met ons mee, maar het wordt een race tegen de klok. Hij is het enige twijfelgeval in de selectie."

Rijeka-AZ begint donderdag om 18.55 uur in Stadion Rujevic en staat onder leiding van de Russische scheidsrechter Sergey Karasev. Tegelijkertijd is de aftrap bij Napoli-Real Sociedad in Stadio Diego Armando Maradona.

