Bij alle clubs in het betaald voetbal die komend weekend een thuiswedstrijd spelen, krijgen onder meer de cornervlaggen eenmalig de kleuren van de regenboog. De Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie willen daarmee aandacht vragen voor inclusiviteit en diversiteit.

Verder hebben de aanvoerders van de teams een band om met de tekst #OneLove, dragen de trainers, scheidsrechters en grensrechters een regenboogspeldje, zijn de plopkappen van FOX Sports rood, oranje, geel, groen, blauw en paars en speelt Telstar vrijdag tegen Almere City in een speciaal ontworpen regenboogtenue.

De actie is een initiatief van de Alliantie Gelijkspelen, die wordt gevormd door de John Blankenstein Foundation, voetbalbond KNVB, sportkoepel NOC*NSF, hockeybond KNHB en de Stichting Roze Voetbal FanClubs (RVFC). De Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie, Vrouwen Eredivisie, de Vereniging van Contractspelers (VVSC), Coaches Betaald Voetbal (CBV) en FOX Sports werken eraan mee.

"Wij maken ons sterk voor de boodschap dat iedereen welkom is, zichzelf moet kunnen zijn en dat niemand uitgesloten mag worden", aldus de organisaties en clubs in een persbericht.

In de afgelopen jaren werd hier vaker aandacht voor gevraagd, al gebeurde dat toen op Coming Out Day. Ditmaal is Paarse Vrijdag de aanleiding, een dag in het teken van een veilig klimaat waarin iedereen zichzelf kan zijn.

#OneLove is de onlangs door de KNVB gelanceerde campagne voor verbinding en is onderdeel van het gezamenlijke plan tegen discriminatie Ons voetbal is van iedereen.

