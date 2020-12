De belangrijkste organisaties uit het Nederlandse betaald voetbal denken dat er sprake is van een misverstand bij de overheid. Ze zijn verbaasd dat premier Mark Rutte dinsdag op de persconferentie aankondigde dat er in januari een proef gaat plaatsvinden met publiek in enkele stadions, de zogeheten Fieldlabs.

Het betaald voetbal pleit er namelijk al wekenlang voor dat niet in enkele maar in alle stadions weer in beperkte aantallen publiek wordt toegelaten, net als aan het begin van het seizoen.

"Hier lijkt sprake van een misverstand", zegt directeur Jan de Jong van de Eredivisie CV (ECV), ook namens voetbalbond KNVB en de Coöperatie Eerste Divisie (CED).

"Het betaald voetbal heeft de afgelopen maanden voortdurend aangegeven bij en besproken met de ministeries Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat de Fieldlabs zouden plaatsvinden naast het spelen met beperkt publiek. Niet in plaats van."

'Wij hebben nu echt keihard publiek nodig'

De overheid heeft toestemming gegeven voor een proef in de stadions van NEC en Almere City, waar maximaal vijftienhonderd toeschouwers welkom zijn. In die stadions worden diverse coronamaatregelen getest. Een daarvan is dat op de tribune niet de verplichte 1,5 meter afstand hoeft te worden gehouden. Ook mogen fans schreeuwen en zingen.

Volgens de KNVB, ECV en de CED is dat experiment bedoeld om relevante data te genereren, die de samenleving kunnen helpen om terug te gaan naar het 'oude normaal'. Daarnaast hebben de voetbalorganisaties er bij de overheid op aangedrongen om in de andere stadions publiek toe te laten volgens de geldende coronaregels.

"Wij zullen deze week in gesprek gaan met minister Van Ark (Medische Zorg en Sport, red.) om dat nogmaals duidelijk te maken", aldus De Jong. "Met alleen Fieldlabs is het voetbal niet echt verder geholpen. Wij hebben nu echt keihard publiek nodig."

"Uiteraard voorzien we de maatschappij graag van zinvolle data, dat is ook onze taak en dat doen we graag, maar wel in combinatie met beperkt publiek bij alle wedstrijden in het betaald voetbal. Slechts dan maken we echt stappen voorwaarts: het voetbal, de evenementenindustrie en de cultuursector."