Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer heeft na de dramatische uitschakeling van zijn ploeg dinsdag in de Champions League een sneer uitgedeeld aan Mino Raiola. De Noor wilde de beslissende nederlaag tegen RB Leipzig (3-2) echter niet wijten aan een relletje met de zaakwaarnemer van Paul Pogba.

"Het team is oké. Ze blijven dicht bij elkaar. Hoe sneller Pauls zaakwaarnemer zich realiseert dat dit een teamsport is en we samen moeten werken, hoe beter. Dat is het laatste wat ik erover wil zeggen. Ik wil er verder geen energie aan verspillen", zei Solskjaer in de Red Bull Arena.

Raiola had in de aanloop naar de wedstrijd tegen Leipzig in een interview met Tuttosport gezegd dat Pogba, die lang niet altijd verzekerd is van een basisplaats, ongelukkig is in Manchester en dat het de beste oplossing is om hem in de komende winterstop te verkopen.

Volgens Solskjaer lag het verlies tegen Leipzig aan de matige start van zijn elftal. United stond al binnen een kwartier op een 2-0-achterstand en wist pas na de 3-0 van Justin Kluivert echt gevaarlijk te worden, met als resultaat dat het nog bijna 3-3 werd.

"We hebben alles gegeven. We maakten een geweldige comeback, maar die kwam uiteindelijk te laat. Je kan niet zomaar een 3-0-voorsprong weggeven. We hadden ook het geluk niet echt mee, maar de conclusie is dat we simpelweg niet goed genoeg waren in deze groep."

Nagelsmann: 'Laten zien dat we geen eendagsvlieg zijn'

Leipzig-trainer Julian Nagelsmann kon logischerwijs zijn geluk niet op met de zege op United. Hij denkt dat de Duitsers in de toekomst veel profijt kunnen hebben van de kwalificatie voor de achtste finales.

'We hebben laten zien dat we geen eendagsvlieg zijn in de Champions League. Daarom is deze zege zo belangrijk voor de club", doelde hij op de halve finale van vorig seizoen, die de Duitse club verloor van Paris Saint-Germain.

"We gaan weer naar de knock-outfase en daarmee kunnen we ervoor zorgen dat we spelers langer aan de club binden. Daarnaast kunnen we makkelijker nieuwe spelers interesseren in ons project."

United eindigde achter Leipzig en Paris Saint-Germain als derde in de poule en gaat daarmee verder in de tweede ronde van de Europa League. 'The Red Devils' wonnen dat toernooi in 2017 ten koste van Ajax (2-0-overwinning in finale).

