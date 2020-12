Youssoufa Moukoko van Borussia Dortmund heeft dinsdag historie geschreven met zijn invalbeurt in de wedstrijd tegen FC Zenit. Met zestien jaar en achttien dagen is de Duitser de jongste speler ooit in de Champions League.

De op 20 november zestien jaar geworden aanvaller neemt het record over van Célestine Babayaro, die het ruim 26 jaar lang in handen had. De Nigeriaan was 68 dagen ouder dan Moukoko nu is toen hij in november 1994 namens Anderlecht zijn eerste minuten in de Champions League maakte.

Bij de vorige twee Champions League-duels zat Moukoko al bij de selectie van Dortmund, maar mocht hij nog niet invallen. Tegen FC Zenit gunde trainer Lucien Favre het toptalent wel speeltijd en liet hij hem een half uur voor tijd het veld in komen voor Felix Passlack.

Eind november werd Moukoko ook al de jongste speler ooit in de Bundesliga. De Duitse jeugdinternational was toen de vervanger van ploeggenoot Erling Haaland in het met 2-5 gewonnen competitieduel met Hertha BSC.

"Hij is veel beter dan ik op die leeftijd was", zei Haaland na die wedstrijd. "Zijn voordeel is dat hij nu al bij Dortmund zit. Ik speelde op die leeftijd nog voor mijn jeugdclub Bryne."