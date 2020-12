Alejandro Sabella, voormalig bondscoach van Argentinië, is dinsdag overleden aan de gevolgen van een hartaanval. De oud-trainer, die zijn land op het WK van 2014 naar de finale loodste, is 66 jaar oud geworden.

Op de route naar de WK-finale in Brazilië rekende de ploeg van Sabella in de halve eindstrijd af met Nederland. Argentinië was na strafschoppen te sterk voor Oranje, nadat er in de reguliere speeltijd niet was gescoord. In de finale verloren de Argentijnen met 1-0 van Duitsland.

Sabella kreeg in 2011 de leiding over de Argentijnse ploeg en nam na het WK afscheid als trainer. In veertig interlands won hij 25 keer en verloor hij slechts vijf keer. Voordat Sabella bij de Argentijnse bond aan de slag ging, was hij coach van Estudiantes de La Plata, de enige club die hij in zijn loopbaan heeft getraind.

In de jaren zeventig en tachtig was Sabella zelf ook actief als voetballer. De voormalige middenvelder speelde meer dan honderd wedstrijden voor River Plate en Estudiantes. Tussen 1978 en 1981 was hij actief in Engeland, bij Sheffield United en Leeds United.

Sabella twee weken na dood Maradona overleden

Sabella droeg acht keer het shirt van Argentinië, maar was nooit actief op een WK. Wel deed hij mee aan de Copa América van 1983. Argentinië werd toen in de groepsfase uitgeschakeld.

Het nieuws van het overlijden van Sabella volgt minder dan twee weken nadat Argentinië werd opgeschrikt door de dood van Diego Maradona. De voetballegende bezweek aan de gevolgen van een hartstilstand.