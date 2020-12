Qatar heeft van de UEFA een uitnodiging gekregen om richting het WK van 2022 in eigen land mee te doen aan de Europese kwalificatiereeks. Het Aziatische land kan zo in tien oefenwedstrijden ervaring opdoen met het oog op de eindronde.

Qatar is als WK-gastland logischerwijs automatisch geplaatst, maar wil zich ook goed voorbereiden op het debuut op een mondiale eindronde.

De oliestaat is ingedeeld in groep A van de Europese kwalificatiereeks, die bestaat uit Portugal, Servië, Ierland, Luxemburg en Azerbeidzjan. Het is een van de vijf groepen met vijf in plaats van zes landen.

Doordat groepshoofd Portugal zich niet heeft geplaatst voor de finaleronde van de Nations League, is er ruimte voor extra oefenwedstrijden.

Qatar, dat dus geen punten kan pakken, begint op woensdag 24 maart met een wedstrijd tegen Luxemburg op een nog nader te bepalen locatie. In maart wordt ook gespeeld tegen Azerbeidzjan en Ierland.

Het is niet de eerste keer dat Qatar wordt uitgenodigd voor een competitie buiten het eigen continent. Vorig jaar deed de WK-organisator ook mee aan de Copa América. Bij het Zuid-Amerikaanse kampioenschap werd de ploeg laatste in een groep met Colombia, Argentinië en Paraguay.