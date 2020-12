Het Nederlands elftal begint de kwalificatiereeks voor het WK van 2022 in Qatar met een uitwedstrijd tegen Turkije. De ploeg van bondscoach Frank de Boer gaat op woensdag 24 maart op bezoek bij de op papier zwaarste tegenstander in de poule.

Oranje speelt in maart ook thuis tegen Letland en uit tegen het kleine Gibraltar. In september wordt de kwalificatiecampagne voortgezet met een uitwedstrijd tegen Noorwegen en thuisduels met Montenegro en Turkije.

Nederland gaat een maand later op bezoek bij Letland en speelt dan ook een thuiswedstrijd tegen Gibraltar. In november wordt de strijd om een WK-ticket afgesloten met een uitduel met Montenegro en een thuiswedstrijd tegen Noorwegen.

De ontmoetingen met Montenegro en Gibraltar zijn bijzonder, want Oranje speelde nog nooit tegen die landen.

Dertien Europese landen gaan naar WK

De Europese kwalificatie bestaat uit tien groepen: vijf met vijf landen en vijf met zes landen. De groepswinnaars gaan rechtstreeks naar het WK in Qatar, dat op 21 november 2022 van start gaat. De finale wordt op 18 december gespeeld.

De tien nummers twee en twee groepswinnaars uit de Nations League strijden in de play-offs om de laatste drie WK-tickets.

Oranje wacht in 2021 veel belangrijke wedstrijden, want ook het EK staat op het programma. Bij de groepsfase in juni zijn achtereenvolgens Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië de tegenstanders.