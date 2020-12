Wolverhampton Wanderers-spits Raúl Jiménez heeft dinsdag het ziekenhuis verlaten. De Mexicaan liep ruim een week geleden tijdens het competitieduel met Arsenal (1-2-zege) een schedelbreuk op.

Volgens Wolverhampton gaat het goed met de 29-jarige Jiménez. "Hij rust nu thuis bij zijn familie uit", meldt de Engelse club op Twitter.

Jiménez kwam in de eerste minuten van de wedstrijd in het Emirates Stadium hard in botsing met Arsenal-verdediger David Luiz en werd lang verzorgd. Hij ging per brancard van het veld, kreeg zuurstof toegediend en werd naar het ziekenhuis gebracht.

In een ziekenhuis in Londen werd duidelijk dat hij een schedelbreuk had opgelopen. De 86-voudig international werd een dag later met succes geopereerd.

Jiménez is een belangrijke kracht voor Wolverhampton, dat hem in de zomer van 2019 overnam van Benfica. Sindsdien kwam de spits, die 82-voudig Mexicaans international is, in 110 officiële wedstrijden tot 48 doelpunten namens de club.

Het is nog onduidelijk hoelang Jiménez nog moet herstellen. Wolverhampton Wanderers, de nummer tien in de Premier League, speelt zaterdag thuis tegen Aston Villa.

Het moment waarop Raúl Jiménez en David Luiz met elkaar in botsing kwamen. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de stand en het programma in de Premier League