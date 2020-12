PSV Vrouwen wil woensdag bij zijn debuut in de UEFA Women's Champions League stunten tegen grootmacht FC Barcelona. Het is voor de Eindhovenaren de grootste wedstrijd in het achtjarige bestaan van de vrouwentak.

"Het is helder dat we met een absolute topploeg te maken krijgen die in enorm goede vorm is. Maar we moeten onszelf niet te klein maken", aldus PSV-aanvoerder en negentigvoudig Oranje-international Mandy van den Berg op de website van PSV.

"Je merkt aan iedereen dat dit een nieuwe situatie voor de club is", vervolgt Van den Berg, die eerder dit jaar overkwam van Valencia. "Binnen alle facetten van de club leeft deze wedstrijd. Dat is mooi en we kijken er met veel enthousiasme naar uit. De gretigheid straalt van de groep af. Dat kan in ons voordeel gaan werken. We zijn ons ervan bewust dat we op ons allerbest moeten zijn om een resultaat te halen."

De vrouwentak van PSV komt voor het eerst sinds de oprichting in 2012 uit in de Champions League. De Eindhovenaren hebben het ticket voor het Europese clubtoernooi te danken aan de eerste plaats in de Vrouwen Eredivisie. Dat bij de vuurdoop in Europa direct grootmacht FC Barcelona uit de koker kwam, leidde tot veel euforie.

"De eerste reactie na de loting was duidelijk. Iedereen was enthousiast. Het is heel erg gaaf en mooi dat we kunnen debuteren tegen Barcelona", aldus Van den Berg. "We weten wat we willen doen en hoe we dat willen doen. Of dat uitmondt in een resultaat is natuurlijk afwachten, maar de energie om er iets van te maken is er."

PSV-FC Barcelona begint woensdag om 16.30 uur op De Herdgang. De return in Barcelona is een week later. Bij FC Barcelona staat Oranje-international Lieke Martens onder contract.