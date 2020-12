Een plek in de achtste finales is woensdag de inzet van het Champions League-duel tussen Ajax en Atalanta. Naast het sportieve belang valt er nog veel meer te behalen, want de winnaar mag zo'n 12 miljoen euro op de rekening bijschrijven.

Een groot deel van dit bedrag komt voort uit de bonus van 9,5 miljoen die een club ontvangt als de achtste finales worden bereikt. Daarnaast geldt voor elke overwinning in de Champions League gegarandeerd een premie van 2,7 miljoen euro.

Als Ajax Atalanta verslaat in de Johan Cruijff ArenA, dan lopen de totale Champions League-inkomsten van de Amsterdamse club op tot bijna 60 miljoen euro. Na vijf wedstrijden staat de teller namelijk al op een bedrag van 47,45 miljoen euro.

Ajax ontving naast een vaste startpremie (15,25 miljoen euro) ook een zogenaamde coëfficientpremie. De waarde van deze premie is afhankelijk van resultaten uit het verleden en dat betekende voor Ajax een bedrag van 19,9 miljoen euro.

Daarnaast ontvangt de Amsterdamse club op basis van tv-gelden naar schatting een bedrag van 6 miljoen euro. Deze tv-inkomsten van de UEFA zijn nog niet exact bekend en kunnen vanwege de coronacrisis mogelijk lager dan normaal uitvallen. De Ajax-directie kan in ieder geval rekenen op deze volledige pot, omdat Ajax de enige Nederlandse ploeg in het hoofdtoernooi van de Champions League is.

Inkomsten Ajax tot dusver in Champions League Standaard startpremie: 15,25 miljoen

Startpremie coëfficiëntenlijst: 19,9 miljoen

Twee overwinningen: 5,4 miljoen

Eén gelijkspel: 0,9 miljoen

Marketpool tv-gelden: 6 miljoen (naar schatting)

In het seizoen 2018/2019 was er reden tot juichen bij de Ajax-directie, dat bijna 80 miljoen euro bijgeschreven zag worden. (Foto: Pro Shots)

Bijna 80 miljoen euro in seizoen 2018/2019

Mocht Ajax doorgaan naar de achtste finales, dan kunnen de inkomsten nog veel verder oplopen. Een kwartfinaleplaats is goed voor 10,5 miljoen euro, een plek bij de laatste vier 12 miljoen euro. Als de eindstrijd bereikt wordt, komt daar nog eens 15 miljoen euro bij. In de Europa League zijn deze bedragen beduidend lager; in de kwartfinales gaat het om 1,5 miljoen euro, in de halve finales om 2,4 miljoen euro en in de finale is goed voor 4,5 miljoen euro.

In het memorabele seizoen 2018/2019, toen Ajax tot de halve finales van de Champions League kwam, kreeg de club in totaal 78,6 miljoen euro aan premies. Vorig seizoen kwam er, ondanks de uitschakeling in de poulefase, zo'n 50 miljoen euro in het laatje.

De wedstrijd tussen Ajax en Atalanta begint woensdag om 18.55 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Spaanse arbiter Carlos del Cerro Grande. Bij een gelijkspel of nederlaag zijn de Amsterdammers veroordeeld tot de knock-outfase in de Europa League.

323 Samenvatting Atalanta-Ajax (2-2)

