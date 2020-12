FC Barcelona-trainer Ronald Koeman heeft in de verdediging wat meer keuze gekregen. Hij kan weer beschikken over Samuel Umtiti, die hersteld is van verschillende blessures.

De 27-jarige Umtiti kampte in het afgelopen half jaar onder meer met een knie- en een kuitblessure. Zijn terugkeer is een opsteker voor FC Barcelona, dat het langere tijd moet stellen zonder Gerard Piqué.

Umtiti maakt nu weer deel uit van de selectie van 23 spelers voor de laatste Champions League-groepswedstrijd van Barcelona. Dinsdag speelt de ploeg in eigen huis tegen Juventus. Ook Lionel Messi is er weer bij. De sterspeler liet de voorbije twee duels in de Champions League schieten.

De ontmoeting tussen FC Barcelona en Juventus is ook een weerzien tussen Frenkie de Jong ('Barça') en Matthijs de Ligt (Juve). Zij waren in het verleden ploeggenoten van elkaar bij Ajax, dat ze beiden in de zomer van 2018 verlieten.

Zowel FC Barcelona als Juventus heeft zich al geplaatst voor de achtste finales van de Champions League. Juventus moet met minimaal twee doelpunten verschil winnen om ten koste van FC Barcelona groepswinnaar te worden.

FC Barcelona-Juventus, dat ook een treffen tussen Messi en Cristiano Ronaldo wordt, begint dinsdag om 21.00 uur in Camp Nou. Tegelijkertijd strijden Dynamo Kiev en Ferencváros om de derde plaats in poule G en daarmee overwintering in de Europa League.

