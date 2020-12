De kans is groot dat Paul Pogba aan zijn laatste seizoen bezig is bij Manchester United. Volgens zijn zaakwaarnemer Mino Raiola zit de middenvelder niet meer op zijn plek bij de Premier League-club en moet hij zo snel mogelijk worden verkocht.

"Paul is ongelukkig. Hij is niet meer in staat om zichzelf te laten zien zoals hij zou willen en zoals van hem wordt verwacht", zei Raiola maandagavond in een interview met Tuttosport. "Het is tijd voor een frisse wind en voor een ander team."

De 27-jarige Pogba staat nog tot medio 2022 onder contract bij 'The Red Devils', maar de Fransman is na een aantal wisselvallige jaren dit seizoen niet meer verzekerd van een basisplaats. Bondscoach Didier Deschamps van Frankrijk zei in november al dat Pogba momenteel "onmogelijk gelukkig kan zijn".

"Zijn contract loopt pas over anderhalf jaar af, maar ik denk dat het voor alle partijen het beste is als Paul de komende transferperiode wordt verkocht. Anders riskeert United hem straks transfervrij kwijt te raken", aldus Raiola.

"Het is hoe dan ook niet de intentie van Paul om zijn contract te verlengen. Ik vind het nutteloos om om de hete brij heen te draaien. We kunnen beter duidelijkheid scheppen en vooruitkijken."

Pogba speelde dit seizoen tot dusver dertien officiële duels, waarin hij twee keer scoorde en twee assists gaf. De 74-voudig international doorliep een deel van de jeugdopleiding van Manchester United, maar brak na zijn debuut in 2011 niet door en speelde tussen 2012 en 2016 voor Juventus. In de zomer van 2016 haalde United hem voor naar verluidt 105 miljoen euro terug.

Paul Pogba wil volgens zijn zaakwaarnemer Mino Raiola weg bij Manchester United. (Foto: Pro Shots)