Kelvin Leerdam heeft dinsdag met Seattle Sounders de finale van de Major League Soccer (MLS) bereikt. De ploeg van trainer Brian Schmetzer was in de eindstrijd van de play-offs in de Western Conference dankzij een fraaie comeback met 3-2 te sterk voor Minnesota United.

Na een half uur leidde Minnesota United al met 0-1 door een treffer van Emanuel Reynoso, waarna Bakaye Dibassy de wedstrijd in de 67e minuut leek te beslissen. Seattle Sounders slaagde er in het laatste half uur echter nog in om te winnen.

Na de invalbeurt van de dertigjarige Leerdam twintig minuten voor tijd zorgde Will Bruin in de 75e minuut voor de aansluitingstreffer en tekende Raúl Ruidíaz vlak voor tijd voor de gelijkmaker. Gustav Svensson maakte de comeback diep in blessuretijd compleet door raak te koppen uit een corner.

Het Seattle Sounders van Leerdam en oud-Ajacied Nicolás Lodeiro wacht in de finale een krachtmeting met Colombus Crew SC uit de Eastern Conference. Die ploeg, waar onder anderen Youness Mokhtar onder contract staat, rekende in de halve finales af met New England Revolution (1-0).

Seattle Sounders veroverde de MLS-titel al in 2016 en 2019. Colombus Crew mocht zich in 2008 voor de eerste en tot dusver laatste keer de beste ploeg van de Verenigde Staten noemen.

De spelers van Seattle Sounders vieren de titel in de Western Conference. (Foto: Pro Shots)