De Turkse bondscoach Senol Günes vindt dat zijn ploeg het niet heeft getroffen met de kwalificatiepoule voor het WK 2022 in Qatar. De 68-jarige keuzeheer maakt zich vooral zorgen over de duels met het Nederlands elftal.

"Nederland speelde recentelijk heel goed in wedstrijden tegen Duitsland en Frankrijk. Eerlijk gezegd denk ik dat Frankrijk, Kroatië, Denemarken, Duitsland of Portugal ons beter had gelegen dan Oranje", zei Günes maandag na de loting bij TRT Spor.

Nederland en Turkije zitten samen met Noorwegen, Montenegro, Letland en Gibraltar in groep G. Alleen de groepswinnaars van de tien poules plaatsen zich rechtstreeks voor het WK en de nummers twee zijn veroordeeld tot de play-offs.

Hoewel Günes niet blij is met Nederland als opponent, bewaart Turkije wel goede herinneringen aan eerdere ontmoetingen met Oranje. In september 2015 wonnen de Turken thuis met 3-0 van de toenmalige ploeg van bondscoach Danny Blind, die mede daardoor deelname aan het EK 2016 kon vergeten.

"We hebben eerder van Nederland gewonnen, maar er staat nu een sterk team en ook Noorwegen heeft goede spelers", benadrukte Günes. "Voor ons wordt het noodzakelijk om buitengewoon te spelen als we het WK willen halen. Met passie en hard werken hopen we ze te kunnen verslaan."

De laatste keer dat Turkije deelnam aan een WK was in 2002, maar Turkije liet in de kwalificatie voor het EK 2020 al zien in goede vorm te steken. "Vooral Nederland is een sterke tegenstander. Maar als we het spel uit de EK-kwalificatie een vervolg kunnen geven, weet ik zeker dat we het WK halen", aldus aanvaller Cenk Tosun.