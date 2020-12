FC Volendam heeft maandag na drie gelijke spelen weer eens gewonnen in de Keuken Kampioen Divisie. Dankzij een prachtig doelpunt van aanvoerder Boy Deul werd Excelsior met 2-3 verslagen.

Lang zag het er niet naar uit dat de ploeg van trainer Wim Jonk zou gaan winnen. Er werd weliswaar een voorsprong genomen via Deul, maar nog in de eerste helft nam Excelsior de leiding door doelpunten van Luigi Bruins en Siebe Horemans.

Vlak voor rust bracht Martijn Kaars de bezoekers langszij, waarna het in de tweede helft lang gelijk bleef. In de 88e doelpunt bezorgde Deul de Volendammers echter alsnog de overwinning: hij controleerde een afgeslagen bal en schoot hard raak in de kruising.

Volendam was zeer sterk aan het seizoen begonnen, maar wachtte na gelijke spelen tegen TOP Oss (1-1), Jong Ajax (1-1) en Almere City (2-2) al drie wedstrijden op een zege. De ploeg van Jonk staat zesde. Excelsior verloor voor de derde keer in vier duels en is de nummer twaalf.

Eerder op de avond leverde de wedstrijd tussen middenmoters Jong Ajax en FC Eindhoven geen winnaar op: 1-1. Devyne Rensch zette de Amsterdamse beloftenploeg op voorsprong, waarna Lorenzo van Kleef vlak voor tijd de eindstand bepaalde door een penalty te benutten.

Na vijftien speelrondes gaat SC Cambuur, dat vrijdag al met 1-2 van Telstar won, aan de leiding in de Keuken Kampioen Divisie. De Leeuwarders hebben drie punten voorsprong op Almere City.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor het winnende doelpunt van Boy Deul bij Excelsior-FC Volendam.

