De Engelse voetbalbond heeft maandag een onderzoek ingesteld naar de supporters van Millwall en Colchester United die afgelopen weekend het gebruikelijke eerbetoon aan Black Lives Matter verstoorden.

In de stadions van Millwall (dat uitkomt in het Championship) en Colchester (League Two) klonk zaterdag boegeroep en gejoel toen spelers voor de aftrap op één knie gingen zitten en een vuist in de lucht staken.

In het onderzoek van de FA worden alle betrokken partijen naar een getuigenverklaring gevraagd. Ze hebben tot 10 december de tijd hebben om te reageren. Mogelijk worden daarna straffen uitgedeeld.

Millwall speelde tegen Derby County, waarbij Wayne Rooney interim-coach is sinds het ontslag van Phillip Cocu. De oud-speler van Manchester United sprak schande van het gedrag van de supporters.

"Ik was getuige van schandelijk en onbezonnen gedrag", zei Rooney onder meer. Ook de clubleiding van zowel Millwall als Colchester United veroordeelde het gedrag van de eigen aanhang.

De incidenten vonden plaats in het weekend waarin voor het eerst sinds de coronapandemie weer toeschouwers welkom waren in sommige stadions. Het toegestane aantal fans hangt af van het aantal besmettingen in een gebied.