Bondscoach Frank de Boer ziet het WK van 2022 in Qatar als een goed moment om de mensenrechtenschending onder de aandacht te brengen. Het toernooi ligt al jaren onder vuur vanwege misstanden in het land.

"Het WK zal in Qatar gespeeld worden, dat gaat niet meer veranderen", aldus De Boer maandag na de loting voor de kwalificatiereeks. "Maar het toernooi is wel een mooi podium om de mensen daar in te laten zien dat het beter moet."

De vijftigjarige De Boer speelde zelf van 2004 tot 2006 in Qatar, dat het WK tien jaar geleden kreeg toegewezen. "Dat het goed georganiseerd zal zijn, staat buiten kijf", vertelde hij. "Maar het is zaak onder de aandacht te brengen dat daar mensenrechten geschonden worden. Ik vind het goed als de KNVB daar een standpunt over inneemt. Samen met andere bonden."

Volgens Amnesty International zijn bij de bouw van de WK-stadions in Qatar al meer dan duizend arbeidsmigranten om het leven gekomen. Bovendien staat er één tot drie jaar gevangenisstraf op homoseksualiteit.

Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB, zei zondag al dat hij het goed zou vinden als de aanvoerder van Oranje op het WK met een regenboogband speelt als steunbetuiging aan lhbti'ers. "Dat is geen slecht idee", vindt ook De Boer.

'Misschien nog een beetje ver-van-mijn-bedshow'

De Boer benadrukte wel dat Oranje zich nog moet zien te plaatsen voor het WK. Nederland werd maandag bij de loting voor de kwalificatie gekoppeld aan Turkije, Noorwegen, Montenegro, Letland en Gibraltar.

"Mijn rol is vooral dat ik bondscoach ben, maar als de KNVB dat wil, wil ik ook wat doen om de mensenrechtenschending in Qatar onder de aandacht te brengen. En de spelers ook. Zij hebben zich ook nadrukkelijk uitgesproken tegen racisme."

De Boer vindt het niet vreemd dat de spelers zich nog niet over Qatar hebben uitgelaten. "We zijn tegen alle misstanden in de maatschappij. Alleen racisme is voor veel spelers dichterbij dan Qatar. Wat zich daar afspeelt, is voor veel spelers misschien nog een beetje een ver-van-mijn-bedshow. Ze hebben er niet dagelijks mee te maken."