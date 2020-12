Frank de Boer heeft Ruud van Nistelrooij met succes benaderd met de vraag of hij als assistent-coach toe wil treden tot de technische staf van het Nederlands elftal. De oud-topspits zal er in ieder geval bij zijn op het EK, maar sluit mogelijk in maart al aan.

Van Nistelrooij is trainer van PSV onder 19, maar die werkzaamheden kan hij wellicht binnenkort al combineren met Oranje. "Hij wil heel graag en is zeer vereerd", zei De Boer maandag na de loting voor de WK-kwalificatiereeks tegen de NOS.

"Normaal gesproken kan hij in maart al met ons mee. Hij blijft het combineren, maar dat is niet zo lastig. Dat heb ik zelf ook gedaan. Hij kan met zijn knowhow en ervaring iets toevoegen. We hebben niet zoveel spelers met toernooiervaring."

Begin dit jaar was het al de bedoeling dat Van Nistelrooij samen met Maarten Stekelenburg - naamgenoot van de Ajax-doelman - als assistent van toenmalig bondscoach Ronald Koeman mee zou gaan naar het EK, maar Koeman is inmiddels geen bondscoach meer en het EK werd met een jaar uitgesteld.

De 44-jarige Van Nistelrooij maakte als spits de EK's van 2004 en 2008 mee en kwam ook uit op het WK van 2006. Hij droeg zeventig keer het shirt van Oranje en maakte daarin 35 doelpunten.

Na het WK van 2014 was de oud-speler van onder meer PSV, Manchester United en Real Madrid al twee jaar assistent-bondscoach onder Guus Hiddink en Danny Blind. Nadat Oranje het EK van 2016 misliep, werd hij jeugdtrainer bij PSV.