Bondscoach Joachim Löw ziet momenteel geen aanleiding om Jérôme Boateng, Mats Hummels en Thomas Müller terug te halen bij het Duitse elftal. De drie wereldkampioenen zijn sinds maart 2019 al niet meer geselecteerd.

Na de ontluisterende 6-0-nederlaag tegen Spanje van vorige maand ontbrandde de discussie over de comeback van in ieder geval Hummels en Müller weer in Duitsland, maar Löw wil er (nog) niet aan.

"Een trainer is altijd de eerste die verantwoordelijk is voor een succes", zei hij maandag bij een persmoment. "Ik heb altijd gezegd dat als we volgend jaar zien dat de ploeg nog deze of gene nodig heeft om succesvol te zijn, we dat zullen doen."

De zestigjarige Löw houdt de deur voor Boateng, Hummels en Müller naar het EK van komende zomer dan ook op een kier. "Voor de selectie zullen we iedereen nog eens overwegen en dan zullen we kijken wie ons de grootst mogelijke kans op succes kunnen brengen", zei hij.

Volgens Löw zijn het niet alleen de puur sportieve zaken die moeten worden overwogen. De bondscoach wil met meerdere factoren rekening houden om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Duitsland werd maandag in Zürich bij de loting voor de WK-kwalificatiereeks gekoppeld aan Roemenië, IJsland, Noord-Macedonië, Armenië, Liechtenstein. Op het EK van komende zomer zijn Frankrijk, Portugal en Hongarije de tegenstanders.

Joachim Löw tijdens zijn persmoment. (Foto: Pro Shots)