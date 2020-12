Mario Balotelli heeft maandag een contract voor een half jaar getekend bij AC Monza. De club die uitkomt op het tweede niveau van Italië wordt de negende werkgever van de flamboyante spits.

De dertigjarige Balotelli was clubloos sinds zijn vertrek bij Brescia, de club uit de streek waar hij opgroeide. De 36-voudig Italiaans international speelde er één seizoen en ging er met ruzie weg.

Eerder kwam de aanvaller, die bekendstaat om zijn opvallende gedrag binnen én buiten het veld, uit voor onder meer Internazionale, Manchester City, AC Milan, Liverpool en OGC Nice. Met Inter won hij de Champions League en werd hij drie keer kampioen van Italië.

Bij Monza wordt Balotelli herenigd met Silvio Berlusconi en Adriano Galliani, die het jaren voor het zeggen hadden bij Milan. De Serie B-club is eigendom van Berlusconi en Galliani is voorzitter in zijn geboortestad.

Balotelli wordt niet de eerste speler van naam bij Monza, dat met middenvelder Kevin-Prince Boateng een oud-speler van onder meer AC Milan en Schalke 04 onder contract heeft staan.

AC Monza is de laatste jaren opgeklommen in Italië en komt dit seizoen voor het eerst uit in de Serie B, waarin de club voorlopig meedraait in de subtop. Na tien wedstrijden wordt de zevende plek bezet.