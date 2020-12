Het Nederlands elftal is maandag in Zürich bij de loting voor de kwalificatiereeks voor het WK van 2022 gekoppeld aan Turkije, Noorwegen, Montenegro, Letland en Gibraltar.

Turkije en Noorwegen zijn op papier de zwaarste tegenstanders voor Oranje in groep G. De landen staan respectievelijk 32e en 44e op de wereldranglijst. Nederland is de nummer veertien van de FIFA-ranking.

De ontmoetingen met Montenegro (63) en het kleine Gibraltar (195) zijn bijzonder, want Oranje speelde nog nooit tegen die landen. Letland is de mondiale nummer 136.

Het was al bekend dat Nederland bij de loting in pot 1 zou zitten, waardoor de toplanden België, Frankrijk, Engeland, Portugal, Spanje, Italië, Kroatië, Denemarken en Duitsland zouden worden ontlopen.

Zwitserland was, gebaseerd op de FIFA-ranking, het sterkste land dat Nederland kon treffen. De Zwitsers kwamen bij de loting, die werd verricht door Rafael van der Vaart en Daniele De Rossi, echter terecht in groep C bij onder meer Italië.

Volledige loting Groep A: Portugal, Servië, Ierland, Luxemburg, Azerbeidzjan

Groep B: Spanje, Zweden, Griekenland, Georgië, Kosovo

Groep C: Italië, Zwitserland, Noord-Ierland, Bulgarije, Litouwen

Groep D: Frankrijk, Oekraïne, Finland, Bosnië en Herzegovina, Kazachstan

Groep E: België, Wales, Tsjechië, Belarus, Estland

Groep F: Denemarken, Oostenrijk, Schotland, Israël, Faeröer, Moldavië

Groep G: Nederland, Turkije, Noorwegen, Montenegro, Letland, Gibraltar

Groep H: Kroatië, Slowakije, Rusland, Slovenië, Cyprus, Malta

Groep I: Engeland, Polen, Hongarije, Albanië, Andorra, San Marino

Groep J: Duitsland, Roemenië, IJsland, Noord-Macedonië, Armenië, Liechtenstein

Dertien Europese landen naar WK

De Europese kwalificatie bestaat uit tien groepen: vijf met vijf landen en vijf met zes landen. De groepswinnaars gaan rechtstreeks naar het WK in Qatar, dat op 21 november 2022 begint. De finale is op 18 december.

De tien nummers twee en twee groepswinnaars uit de Nations League strijden in de play-offs om de laatste drie WK-tickets. In totaal gaan 13 van de 55 Europese landen naar het WK.

De eerste WK-kwalificatieduels staan eind maart op het programma, wanneer twee speelrondes worden afgewerkt. Het exacte speelschema wordt binnenkort bekendgemaakt.

Oranje wacht in 2021 veel belangrijke wedstrijden, want ook het EK wordt gespeeld. Bij de groepsfase in juni zijn achtereenvolgens Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië de tegenstander.

De wereldbeker was present bij de loting in Zürich. (Foto: ANP)