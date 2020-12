Het Nederlands elftal neemt het volgend jaar in de WK-kwalificatie op tegen Turkije, Noorwegen, Montenegro, Letland en Gibraltar. Dit kan de ploeg van Frank de Boer verwachten van de tegenstanders in groep G.

Turkije

Bondscoach: Senol Günes

Belangrijke spelers: Burak Yilmaz (Lille OSC) en Merih Demiral (Juventus)

Recente EK/WK-prestaties: EK 2016 (groepsfase)

Laatste onderlinge duel: EK kwalificatie-duel op 6 september 2015 (3-0 zege voor Turkije)

Onder leiding van Günes, die in 2019 aan zijn tweede termijn als bondscoach van Turkije begon, heeft de ploeg een aantal veranderingen ondergaan. Belangrijk daarin is dat de 22-jarige Demiral een rol centraal in de verdediging op zich neemt. Een echte verjonging vond er niet plaats, want de 35-jarige Yilmaz heeft als aanvoerder nog altijd een belangrijke rol in de ploeg.

Sinds de rentree van Günes behaalde hij met zijn ploeg knap een EK-ticket door achter Frankrijk tweede te woorden in EK-kwalificatiepoule H. De Turken wonnen thuis zelfs met 2-0 van de regerend wereldkampioen en in Frankrijk werd er met 1-1 gelijkgespeeld. In de Nations League liep het minder succesvol af, want Turkije degradeerde uit Divisie B. Feyenoorder Orkun Kökçü is momenteel de enige Eredivisie-speler in de selectie.

Burak Yilmaz is nog altijd een van de spelers waar het om draait in de aanval van Turkije. (Foto: Pro Shots)

Noorwegen

Bondscoach: Stale Solbakken

Belangrijke spelers: Erling Haaland (Borussia Dortmund) en Martin Ødegaard (Real Madrid)

Recente EK/WK-prestaties: EK 2000 (poulefase)

Laatste onderlinge duel: WK kwalificatie-duel op 10 juni 2009 (2-0 overwinning van Oranje)

Sinds de eeuwwisseling is Noorwegen steeds verder weggezakt in het internationale voetbal. De laatste keer dat Noorwegen op een eindtoernooi stond, was in 2000 op het EK. Toch gloort er hoop aan de horizon, want Solbakken heeft met onder anderen Erling Haaland en Martin Ødegaard misschien wel de beste en meest talentvolle selectie in jaren.

De bondscoach leidde nog geen training bij de Noren. Hij volgde begin december 2020 de vertrokken Lars Lagerbäck op. De Zweedse coach vertrok nadat plaatsing voor het EK werd misgelopen. AZ-spelers Jonas Svensson en Frederik Midtjsø zijn eveneens onderdeel van de Noorse selectie, net als voormalig Eredivisie-spelers Markus Hendriksen (AZ), Morten Thorsby (sc Heerenveen) en Alexander Sørloth (FC Groningen).

Voormalig Eredivisie-speler Martin Ødegaard is een van de grote namen bij Noorwegen. (Foto: Pro Shots)

Montenegro

Bondscoach: Faruk Hadzibegic

Belangrijke spelers: Stefan Savic (Atlético Madrid) en Stevan Jovetic (AS Monaco)

Recente EK/WK-prestaties: Niet eerder gekwalificeerd

Laatste onderlinge duel: Heeft niet eerder plaatsgevonden

Montenegro is een van de weinig Europese landen waartegen Nederland nog nooit uitkwam. Het land staat 63e op de FIFA-ranking en heeft met Stefan Savic en Stevan Jovetic twee grote namen in de selectie.

Ook voormalig FC Groningen-speler Dino Islamovic heeft vaak een plek in de Montenegrijnse selectie. Hij speelde vijftien officiële wedstrijden voor Groningen, waaronder drie duels in het bekertoernooi dat in het seizoen 2014/2015 werd gewonnen.

Stevan Jovetic is een belangrijke schakel bij de nationale ploeg van Montenegro. (Foto: Pro Shots)

Letland

Bondscoach: Dainis Kazakevics

Belangrijke spelers: Kaspars Dubra (FC Oleksandriya) en Janis Ikaunieks (FK RFS)

Recente EK/WK-prestaties: EK 2004 (groepsfase)

Laatste onderlinge duel: EK kwalificatieduel op 12 juni 2015 (0-2 zege voor Oranje)

Letland kwalificeerde zich één keer eerder voor een eindtoernooi en dat was voor het EK van 2004. De ploeg kwam daarin Nederland tegen in de poulefase (3-0 zege van Nederland). De Letten kwamen niet verder dan de groepsfase, terwijl Nederland in de halve finale strandde tegen gastland Portugal.

In het totaal speelde Nederland drie keer eerder tegen Letland. Alle drie de duels werden door Oranje gewonnen en daarin werd er geen doelpunt geïncasseerd. Momenteel is Kaspars Dubra met 42 interlands de meest ervaren speler van de Letten.

Kaspars Dubra is een van de meest ervaren spelers bij Letland. (Foto: Pro Shots)

Gibraltar

Bondscoach: Julio César Ribas

Belangrijke spelers: Roy Chipolina (Lincoln Red Imps) en Liam Walker (Europa FC)

Recente EK/WK-prestaties: Nog niet eerder gekwalificeerd

Laatste onderlinge duel: Heeft niet eerder plaatsgevonden

Naast Montenegro is ook Gibraltar een land dat kan worden weggestreept op de lijst met landen waar Nederland nog nooit tegen speelde. Dat is niet zo opvallend, want Gibraltar werd pas in 2013 officieel UEFA-lid.

De huidige nummer 195 van de FIFA-ranking is er nog nooit in geslaagd een punt te veroveren in een EK- of WK-voorronde. In het afgelopen Nations League-seizoen voelde de Gibraltarezen zich meer op het gemak. De ploeg eindigde boven Liechtenstein en San Marino eerste in Divisie D, waardoor promotie naar Divisie C een feit werd.

Gibraltar promoveerde in de Nations League naar Divisie C. (Foto: Pro Shots)