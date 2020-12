Chelsea moet het een aantal weken stellen zonder Hakim Ziyech. De 27-jarige middenvelder viel zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Leeds United (3-1) uit met een hamstringblessure en zal voorlopig niet meer in actie komen.

Ziyech liep zijn kwetsuur op in de aanloop naar de gelijkmaker van Olivier Giroud. De oud-Ajacied, die na zijn overstap van Amsterdam naar Londen al snel een basisplaats veroverde, laat maandag een MRI-scan maken van zijn rechterbovenbeen.

"We moeten de uitslag afwachten", zei Chelsea-trainer Frank Lampard op een persconferentie in de aanloop naar de Champions Leauge-wedstrijd tegen Krasnodar. "Hakim heeft het gevoel dat het niet zo erg is. Dat zou betekenen dat hij er slechts een paar weken uit ligt."

Chelsea is in de Champions League met dertien punten uit vijf duels al zeker van een plaats bij de laatste zestien. Lampard kondigde aan dat de Spaanse doelman Kepa Arrizabalaga, die na een aantal blunders zijn basisplaats was kwijtgeraakt aan de Senegalese nieuwkomer Edouard Mendy, tegen Krasnodar weer een kans onder de lat krijgt.

Het duel tussen Chelsea en Krasnodar op Stamford Bridge begint dinsdag om 21.00 uur.

