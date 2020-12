Manchester United moet het dinsdag zonder Edinson Cavani en Anthony Martial stellen in het cruciale Champions League-duel met RB Leipzig. Bij een nederlaag tegen de halvefinalist van vorig seizoen is de Engelse topploeg uitgeschakeld.

Aanvallers Cavani en Martial zijn maandag niet meegereisd naar Leipzig. "Ze hebben slechts lichte blessures, maar deze wedstrijd komt helaas te vroeg", zei trainer Ole Gunnar Solskjaer.

De Noorse coach kan wel weer beschikken over doelman David de Gea, die zaterdag de uitwedstrijd tegen West Ham United (1-3) aan zich voorbij moest laten gaan. Verdediger Luke Shaw keert na een afwezigheid van een maand eveneens terug in de wedstrijdselectie.

Ook Donny van de Beek en Timothy Fosu-Mensah behoren tot de selectie van 23 spelers die naar Duitsland is afgereisd. United heeft dinsdag aan een gelijkspel genoeg voor een plek in de knock-outfase, maar bij een nederlaag zijn de Engelsen uitgeschakeld.

Stand Groep H Champions League 1. Manchester United 5-9 (+6)

2. Paris Saint-Germain 5-9 (+3)

3. RB Leipzig 5-9 (-2)

4. Istanbul Basaksehir 5-3 (-7)

'Leipzig is onvoorspelbaar'

Eerder dit seizoen was United in de thuiswedstrijd met liefst 5-0 te sterk voor Leipzig. "Natuurlijk hebben we hele goede herinneringen aan die wedstrijd, bijna alles ging goed die avond", zei Solskjaer maandag.

"We hebben ons ook nu weer goed voorbereid op Leipzig. Het is een onvoorspelbare ploeg die in verschillende systemen kan spelen, dat maakte ze gevaarlijk."

Leipzig wist al zijn thuiswedstrijden dit seizoen te winnen. De Duitsers maakten zaterdag met een 3-3-gelijkspel in de uitwedstrijd tegen Bayern München opnieuw een sterke indruk.

181 Samenvatting Manchester United-RB Leipzig (5-0)

United won alle uitduels in competitie na achterstand

"Ze zijn inderdaad erg sterk in thuiswedstrijden", wist United-aanvoerder Harry Maguire. "Maar wij hebben juist in uitwedstrijden laten zien dat we veel karakter in de ploeg hebben."

Daarmee doelde Maguire op alle vijf de uitwedstrijden in de Premier League, waarin United wist te winnen na een achterstand.

RB Leipzig-Manchester United begint net als PSG-Istanbul Basaksehir dinsdag om 21.00 uur.

