Jürgen Klopp genoot zondag tijdens de Premier League-wedstrijd van Liverpool tegen Wolverhampton Wanderers (4-0) met volle teugen van de aanwezigheid van de tweeduizend supporters. Voor het eerst in 271 dagen waren er weer fans die op Anfield het legendarische You'll Never Walk Alone zongen.

"Was dit niet gewoon de perfecte avond?", zei Klopp na de gewonnen wedstrijd in gesprek met Amazon Prime. "We kwamen het veld op voor de warming-up en toen hadden we allemaal kippenvel. Het was echt van: oh my God."

In sommige delen van Engeland mogen profclubs sinds deze maand weer (een beperkt aantal) toeschouwers in het stadion toelaten. De laatste keer dat Liverpool een thuiswedstrijd met supporters speelde, was op 11 maart tegen Atlético Madrid in de Champions League.

"Stel je voor dat iemand ons tien maanden geleden had gezegd dat we nu een thuiswedstrijd voor slechts tweeduizend mensen zouden spelen. Dan hadden we gedacht: we zitten straks in een crisis en het voetbal moet dan wel heel slecht zijn", zei Klopp.

"Ik wist niet zo goed wat ik van de aanwezigheid van supporters moest verwachten. Voor de wedstrijd zei ik tegen de jongens: 'Als het publiek een stimulans is, moeten we het gebruiken en zo niet, dan moeten we het negeren.' Het was veel beter dan ik had verwacht."

Liverpool-coach Jürgen Klopp genoot van de supporters op Anfield. (Foto: Pro Shots)

'Je kon voelen, zien en ruiken dat de fans hierop hebben gewacht'

Onder toeziend oog van supporters had Liverpool - vijf dagen na de 1-0-zege op Ajax in de Champions League - weinig moeite met Wolverhampton Wanderers. Mede door een schitterend schot van Georginio Wijnaldum zegevierde de ploeg van Klopp met 4-0.

"De mensen stonden op hun tenen en maakten veel geluid. Je kon zien, voelen en ruiken dat ze heel erg lang op dit moment hebben gewacht. Ze stonden daar allemaal om ons te steunen", aldus Klopp, die benadrukte hoe belangrijk het is dat supporters weer toegelaten worden tot de stadions.

"We zijn inmiddels gewend om zonder publiek te spelen, maar we genieten er natuurlijk veel meer van als er supporters in het stadion zitten. De sport waar we allemaal zo gek op zijn, zou zonder fans in de stadions niet kunnen bestaan."

Door de overwinning op Wolverhampton staat Liverpool gedeeld aan kop in de Premier League. Tottenham Hotspur heeft net als 'The Reds' 24 punten, maar de Londenaren koesteren een beter doelsaldo.

