Memphis Depay heeft Olympique Lyon zondagavond aan een overwinning geholpen in de Ligue 1. De Oranje-international opende de score in de met 1-3 gewonnen uitwedstrijd tegen FC Metz. In Italië behield koploper AC Milan de voorsprong op de concurrentie dankzij een 1-2-zege op Sampdoria.

Memphis zorgde in de zeventiende minuut voor de openingstreffer van Lyon in Metz. De 26-jarige aanvaller schoof de bal in de zeventiende minuut vanaf de rand van het zestienmetergebied in de linkerhoek en maakte zijn zesde competitiegoal van het seizoen.

Eerder in de wedstrijd voorkwam Lyon-doelman Anthony Lopes de 1-0 van Metz door een strafschop van Farid Boulaya te keren. Karl Toko Ekambi maakte de andere twee doelpunten voor de bezoekers, waarna Boulaya wat terugdeed namens de thuisploeg.

In de slotfase kwamen beide ploegen nog met tien man te staan door rode kaarten voor John Boye (Metz) en Rayan Cherki (Lyon), die elf minuten voor tijd in het veld was gekomen voor Memphis.

Dankzij de overwinning staat Lyon derde in de Ligue 1. De ploeg van coach Rudi Garcia heeft twee punten achterstand op koploper Paris Saint-Germain, dat zaterdag won bij Montpellier (1-3). Nummer twee Lille OSC, dat zondag met Sven Botman in de basis te sterk was voor AS Monaco (2-1), heeft evenveel punten als Lyon.

AC Milan viert de openingstreffer van Franck Kessié. (Foto: Pro Shots)

AC Milan boekt benauwde zege bij Sampdoria

In de Italiaanse Serie A kwam AC Milan op slag van rust op voorsprong bij Sampdoria via een strafschop van Franck Kessié. Samu Castillejo leek de wedstrijd een klein kwartier voor tijd te beslissen, maar Albin Ekdal bracht de spanning even later terug. Een punt zat er niet meer in voor de bezoekers.

Door de overwinning blijft de voorsprong van AC Milan op nummer twee Internazionale, dat zaterdag Bologna (3-1) versloeg, vijf punten. Nummer drie Napoli heeft zes punten achterstand en won eerder op de dag met 0-4 bij hekkensluiter Crotone. Lorenzo Insigne, oud-PSV'er Hirving Lozano, Diego Demme en Andrea Petagna waren trefzeker.

Eerder op de dag speelde AS Roma met 0-0 thuis gelijk tegen Sassuolo. De Romeinen kwamen vlak voor rust met tien man te staan door een tweede gele kaart voor Pedro. Rick Karsdorp speelde de hele wedstrijd mee bij Roma, dat zesde staat.

