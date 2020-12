Mohamed Ihattaren had kippenvel op zijn armen bij zijn terugkeer in de basis van PSV. De achttienjarige middenvelder, die de afgelopen weken in de selectie ontbrak vanwege oververmoeidheid, speelde zondag een klein uurtje tegen sc Heerenveen (2-2).

"Ik kom natuurlijk uit een zware periode met veel ups en downs. Ik ben blij dat de trainer gewoon weer vertrouwen in mij heeft en dat ik weer minuten kan maken", zei Ihattaren na afloop van het duel met Heerenveen tegen FOX Sports.

"Voor mij was dit wel belangrijk. Ik was er een tijdje niet", vervolgde Ihattaren, die volgens afspraak met trainer Roger Schmidt na 58 minuten gewisseld werd voor Jorrit Hendrix. "Ik ben blij dat de trainer me op het rechte pad heeft weten te houden."

Ihattaren werkt naar eigen zeggen elke dag met PSV's conditietrainer Yann-Benjamin Kugel. "Ook buiten de groep om. We moeten terug naar de oude Mo. Ik ben heel erg blij met de hulp die ik van hem krijg."

"Ik voel me echt fit. Als je nu op mijn buik slaat, voel je alleen maar blokken. Ik had kippenvel dat ik vandaag weer mocht beginnen. De oude Mo komt heel snel terug. Vandaag voelde ik het al een beetje."

Mohamed Ihattaren stond tegen sc Heerenveen voor het eerst sinds 5 november in de basis bij PSV. (Foto: ANP)

'Voel me bijna weer de oude'

Ihattaren werd in september nog van de training gestuurd vanwege een gebrek aan inzet. De Utrechter, die destijds was teruggekeerd van zijn eerste verblijf bij het Nederlands elftal, bood daarop zijn excuses aan en keerde terug in de wedstrijdselectie van de Eindhovenaren.

Eind november voelde Ihattaren zich uitgeput en hield Schmidt hem twee weken buiten de selectie. Hij trainde individueel om aan zijn conditie te werken. Het besluit van de Duitse coach volgde nadat de linkspoot, die vorig seizoen doorbrak onder Schmidts voorganger Mark van Bommel, op de bank was beland.

"Ik ben op de goede weg en daar ben ik blij mee", aldus Ihattaren. "Ik ben vrolijk en gezond. Ik voel me fitter en fitter worden en voel me bijna weer de oude. Nu is het een kwestie van minuten maken en laten zien dat ik er nog steeds ben."

