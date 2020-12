Sc Heerenveen-spits Henk Veerman is niet te spreken over de late gelijkmaker van PSV in het Abe Lenstra Stadion. De Friezen gaven zondag in blessuretijd de overwinning uit handen door een treffer van Joël Piroe: 2-2.

"We hebben het nu veel beter gedaan dan tegen AZ (0-3-verlies), maar als we het bijna beslissen met de 2-1 en het dan nog zó weggeven", baalde Veerman bij FOX Sports. "Daar valt een hoop over te zeggen."

Heerenveen kwam in de eerste helft op achterstand door een treffer van Mario Götze. De thuisploeg draaide de achterstand na rust via goals van Veerman en Mitchell van Bergen om in een voorsprong en leek op weg naar de overwinning. In de tweede minuut van de blessuretijd zorgde invaller Piroe van dichtbij toch nog voor de 2-2.

"Meerdere jongens zetten het neer en voor mijn gevoel doen sommigen hun taak niet", foeterde Veerman. "Daar word ik best wel link van. In de negentigste minuut mogen we zo'n goal thuis tegen PSV niet meer incasseren."

Na de gelijkmaker dacht Heerenveen nog een strafschop te krijgen na een handsbal van Ibrahim Sangaré, maar na tussenkomst van de VAR ging de bal toch niet op de stip vanwege buitenspel van Veerman. "Ik had niet door dat ik buitenspel stond", liet de aanvoerder weten. "Maar ik vind het veel zuurder dat we die goal nog zo weggeven."

Joey Veerman baalt van een gemiste kans in de slotfase. (Foto: Pro Shots)

Joey Veerman: 'Ik moet die laatste bal binnenschieten'

Ook Joey Veerman was teleurgesteld door het gelijkspel. De middenvelder kreeg kort voor de 2-2 de uitgelezen kans om de wedstrijd te beslissen, maar stuitte op doelman Yvon Mvogo.

"Ik moet die laatste bal binnenschieten", zei hij over zijn gemiste kans. "Die keeper gooit zich ervoor. Dat deed hij vrij aardig. Ik wilde de bal door zijn benen schuiven, meer had ik niet kunnen doen. Vervolgens ook nog die penalty; die had ik genomen, maar Henk stond dus buitenspel."

Door het derde gelijkspel op rij bezet Heerenveen de zevende plaats. PSV staat derde en heeft drie punten achterstand op koploper Ajax, dat zaterdag op eigen veld verloor van FC Twente (1-2).

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie