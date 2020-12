PSV-trainer Roger Schmidt heeft geen spijt van het wisselen van Donyell Malen, Mario Götze en Philipp Max in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. Zonder de gewisselde sterkhouders ontsnapten de Eindhovenaren zondag aan een nederlaag in Friesland (2-2).

Schmidt wisselde in de 68e minuut bij een 0-1-voorsprong linksback Max en aanvaller Cody Gakpo. Na de 1-1 van Henk Veerman gingen ook clubtopscorer Malen en spelmaker Götze naar de kant, waarna Heerenveen op 2-1 kwam. Invaller Joël Piroe voorkwam met een treffer in de blessuretijd een nederlaag voor PSV.

Schmidt heeft geen spijt van het wisselen van zijn sterkhouders. "Deze beslissing levert ons juist één punt op", stelde hij na afloop voor de camera van FOX Sports. "Richard Ledezma en Joël Piroe scoorden samen de tweede goal. Het waren goede wissels. Onze wisselspelers zijn altijd belangrijk voor ons."

"Als de basisspelers op zijn, zijn ze niet beter dan onze wisselspelers", vervolgde Schmidt. "Er is weinig verschil. Ik moet ervoor waken dat onze spelers geblesseerd raken. Als ze aan het einde vermoeid raken en moeten sprinten... Ik moet op ze letten."

Volgens Schmidt speelde de vermoeidheid PSV parten in de tweede helft tegen Heerenveen. "We waren niet zo geconcentreerd meer", aldus Schmidt. "We hebben donderdag een zware wedstrijd in Granada gespeeld die veel energie kost. Onze spelers zijn mensen, ze kunnen niet altijd op honderd procent spelen. We mogen blij zijn met een punt, ook al hadden we goede zaken kunnen doen."

PSV-aanvoerder Denzel Dumfries wilde niks zeggen over het wisselbeleid van zijn trainer Roger Schmidt. (Foto: Pro Shots)

Dumfries: 'Lag niet aan de fitheid'

Aanvoerder Denzel Dumfries hield zich op de vlakte over het wisselbeleid van Schmidt. "De trainer kijkt vanaf de zijkant. Hij ziet het goed en maakt de beslissingen. Daar houd ik me niet zo mee bezig", zei de rechtsback ook bij FOX Sports.

Dumfries wilde de vermoeidheid niet als excuus gebruiken voor de remise tegen Heerenveen. "Als je aan de wedstrijd begint, moet je honderd procent zijn. Dat moeten we allemaal geven."

"In de eerste helft zie je dat we dat wel leveren, in de tweede helft doen we het niet. We moeten in de spiegel kijken. Ik denk niet dat het aan de fitheid lag. We hadden het beter moeten doen in de tweede helft."