Erik ten Hag heeft goede hoop dat Ajax zich woensdag in het cruciale Champions League-duel met Atalanta van een andere kant laat zien dan zaterdag tegen FC Twente. De Amsterdammers beleefden een slechte generale door in de Johan Cruijff ArenA met 1-2 te verliezen.

"Deze twee wedstrijden staan los van elkaar en ik weet zeker dat we woensdag wél de juiste energie hebben. Het gevoel van de Champions League en de tegenstander zal ons de motivatie geven die tegen Twente ontbrak", aldus Ten Hag.

De wedstrijd tegen Twente omschrijft hij als een "bad day at the office". "Als je zo vaak moet aantreden, kan zo'n dag ertussen zitten. De spelers zijn uiteindelijk geen machines. Ook al zouden we dat graag willen."

Rond het duel met Twente gingen de gedachten van Ten Hag terug naar vorig seizoen. Toen zag hij zijn ploeg inspiratieloos met 0-2 van Willem II verliezen en eindigde ook de daaropvolgende beslissende Champions League-wedstrijd tegen Valencia in een teleurstelling: 0-1.

"Ik heb daar zeker aan teruggedacht, maar bewust heb ik het daar niet met mijn staf en selectie over gehad. Het is me niet goed genoeg gelukt om mijn spelers voor te bereiden op de wedstrijd tegen Twente. Het is nu aan ons om in de Champions League te zorgen dat het anders loopt dan toen."

Erik ten Hag moest na de wedstrijd tegen Twente de felicitaties uitdelen, zoals in dit geval aan Ajax-huurling Kik Pierie. (Foto: Pro Shots)

'Verantwoordelijkheid voor fitheid ligt voor groot deel bij spelers'

De vijftigjarige trainer hield met zijn wissels tegen Twente rekening met de wedstrijd waar een plek in de kwartfinales en een premie van 9,5 miljoen euro op het spel staat. Hij bracht de achttienjarige Brian Brobbey toen Lassina Traoré uitviel, terwijl Antony ook op de bank zat. Ook haalde hij Nicolás Taglifaco en Perr Schuurs naar de kant.

"Met het oog op Atalanta", erkende hij. "We proberen de spelers rust te gunnen waar dat mogelijk is, maar een groot deel van de verantwoordelijkheid om fit te blijven ligt bij de spelers zelf. Zij moeten de schema's op het gebied van rusten en voeding volgen, zodat ze vol energie aan de volgende wedstrijd kunnen beginnen."

Het is nog niet duidelijk over welke spelers Ten Hag tegen Atalanta kan beschikken. Over de aard van de blessures van David Neres en Traoré is nog niets duidelijk. De kans dat Noussair Mazraoui terugkeert - hij ontbrak tegen Twente - is wel aanwezig.

De wedstrijd tussen Ajax en Atalanta begint woensdag om 18.55 uur in de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers moeten winnen voor overwintering in de Champions League. Bij een gelijkspel of nederlaag wacht de Europa League.

