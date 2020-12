Georginio Wijnaldum heeft zondag met een fraai doelpunt bijgedragen aan een 4-0-zege van Liverpool op Wolverhampton Wanderers. Eerder op de dag eindigde de Londense derby tussen Tottenham Hotspur en Arsenal in 2-0.

Wijnaldum was in de tweede helft van de wedstrijd op Anfield, waar voor het eerst weer beperkt toeschouwers welkom waren, met een prachtig schot in de verre hoek verantwoordelijk voor de 2-0. Mohammed Salah had voor rust de openingstreffer gemaakt.

Het doelpunt van Wijnaldum betekende de genadeklap voor Wolverhampton. Door een goal van Joël Matip en een eigen doelpunt van Nelson Semedo liep de score verder op in het grotendeels eenzijdige duel.

De overwinning was welkom voor Liverpool, dat twee van de vorige Premier League-duels niet had gewonnen. De titelverdediger bezet na elf speelrondes de tweede plaats achter Tottenham.

De koploper kwam tegen rivaal Arsenal na dertien minuten op voorsprong door een wonderschoon schot van Son Heung-min. Nog voor rust maakte Harry Kane er via de onderkant van de lat 2-0 van voor de ploeg van José Mourinho.

Het is voor het eerst sinds 1982 dat Tottenham Hotspur, waar Steven Bergwijn in de basis stond, twee opeenvolgende derby's met Arsenal wint. Arsenal is al vier wedstrijden achtereen zonder zege.

Bij zowel Liverpool-Wolverhampton Wanderers als Tottenham Hotspur-Arsenal konden de doelpunten gevierd worden met toeschouwers op de tribunes. (Foto: Pro Shots)

Leicester City wint in extremis bij hekkensluiter

Jamie Vardy was eerder op de dag van doorslaggevende waarde voor Leicester City in de uitwedstrijd tegen hekkensluiter Sheffield United. De clubtopscorer schoot in de blessuretijd de winnende 1-2 binnen.

Ayoze Pérez zette Leicester City na 24 minuten met een volley op voorsprong, waarna Oliver McBurnie twee minuten later de gelijkmaker binnen kopte. In extremis scoorde Vardy toen hij oog in oog werd gezet met keeper Aaron Ramsdale.

De overwinning op Sheffield United betekent dat Leicester City de nummer vier van de Premier League is. De ploeg van manager Brendan Rodgers heeft 21 punten. Sheffield United blijft hekkensluiter met slechts één punt uit elf wedstrijden.

Jamie Vardy in extase na zijn winnende treffer tegen Sheffield United. (Foto: Pro Shots)

