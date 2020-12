Tottenham Hotspur heeft zondag de North London Derby van Arsenal gewonnen. 'Spurs' was mede dankzij een fraai afstandsschot van Son Heung-min met 2-0 te sterk voor de stadgenoot uit Londen.

Tottenham kwam al na dertien minuten op voorsprong door de wonderschone treffer van Son. De Zuid-Koreaan krulde de bal van ongeveer 25 meter in de bovenhoek van Arsenal-doelman Bernd Leno, die volstrekt kansloos was.

Nog voor rust verdubbelde Harry Kane de voorsprong voor de ploeg van manager José Mourinho. Son bediende Kane in de tegenaanval en de spits schoot via de onderkant van de lat kiezelhard binnen in de korte hoek. Met zijn elfde treffer is Kane nu topscorer in de North London Derby.

Het is voor het eerst sinds 1982 dat Tottenham Hotspur de derby met Arsenal tweemaal op rij wint. In juli van dit jaar was Tottenham al met 2-1 te sterk voor de ploeg van de geplaagde manager Mikel Arteta.

Tottenham Hotspur blijft door de zege op Arsenal koploper in de Premier League. De ploeg van Mourinho heeft na elf wedstrijden 24 punten. Arsenal staat door de vierde wedstrijd op rij zonder overwinning op de vijftiende plaats.

Bij Tottenham begon Steven Bergwijn in de basis. De oud-speler van PSV, die als rechtsbuiten stond opgesteld, werd in de blessuretijd van de tweede helft gewisseld voor Joe Rodon.

Jamie Vardy in extase na zijn winnende treffer tegen Sheffield United. (Foto: Pro Shots)

Leicester City wint in extremis bij hekkensluiter

Jamie Vardy was eerder op de dag van doorslaggevende waarde voor Leicester City in de uitwedstrijd tegen hekkensluiter Sheffield United. De clubtopscorer schoot in de blessuretijd de winnende 1-2 binnen.

Ayoze Pérez zette Leicester City na 24 minuten nog op voorsprong. De Spanjaard volleerde in de nastoot binnen nadat het schot van Marc Albrighton gekraakt werd. Lang kon Leicester niet genieten van de 1-0, want twee minuten later kopte Oliver McBurnie de gelijkmaker binnen.

De wedstrijd leek af te stevenen op een gelijkspel, totdat Vardy in extremis alleen voor de keeper werd gezet door James Maddison. De Engels international maakte geen fout oog in oog met Aaron Ramsdale en bezorgde Leicester City met zijn negende treffer van het seizoen de driepunter.

Door de overwinning op Sheffield United stijgt Leicester City naar de derde plaats op de ranglijst. De ploeg van manager Brendan Rodgers heeft 21 punten. Sheffield United blijft hekkensluiter met slechts één punt uit elf wedstrijden.

