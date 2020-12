PSV heeft niet optimaal geprofiteerd van de nederlaag van koploper Ajax tegen FC Twente (1-2). De Eindhovenaren ontsnapten in een knotsgekke slotfase tegen sc Heerenveen aan een nederlaag en speelden met 2-2 gelijk.

PSV kwam na een klein half uur spelen nog op voorsprong via Mario Götze, die met een wonderschoon wippertje sc Heerenveen-doelman Erwin Mulder aftroefde. Heerenveen bleef lange tijd in de wedstrijd en kwam in de 69e minuut op gelijke hoogte. Henk Veerman ontsnapte aan buitenspel en werkte fraai af.

Mitchell van Bergen zette Heerenveen niet veel later op 2-1 en leek de thuisclub de overwinning te bezorgen, maar invaller Joël Piroe voorkwam in de tweede minuut van de blessuretijd een nederlaag voor PSV met een schot in de verre hoek.

Heerenveen leek in de laatste seconde nog een strafschop te krijgen vanwege een bewuste handsbal van Ibrahim Sangaré na een vrije trap, maar de VAR zag dat Henk Veerman buitenspel toen de bal van de voet van de nemer vertrok.

Door de remise tegen Heerenveen loopt PSV slechts één punt in op koploper Ajax, dat zaterdag in eigen huis met 1-2 verloor van FC Twente. Het gat is drie punten. Naast Ajax en PSV wisten AZ (1-2-nederlaag tegen FC Groningen) en Feyenoord (0-0 tegen Heracles) dit weekend niet te winnen.

PSV stroef uit de startblokken

PSV, dat donderdag de knock-outfase van de Europa League bereikte dankzij een 0-1-overwinning op Granada, kwam stroef uit de startblokken in Heerenveen en zag de thuisclub in de eerste helft de beste kansen creëren. Met Mohamed Ihattaren in de basis konden de Eindhovenaren de hechte defensie van de Friezen niet slechten.

Door een wonderschone actie van Götze kwam PSV vanuit het niets op voorsprong. Cody Gakpo bediende de Duitser met een fraaie steekpass en Götze liet Heerenveen-doelman Mulder kansloos met een stiftje in de verre hoek. Het was zijn derde competitietreffer van het seizoen.

Heerenveen was duidelijk van slag van de tegentreffer, want het was PSV wat in het vervolg van de eerste helft de klok sloeg en verzuimde op 0-2 te komen. Cody Gakpo kreeg de bal voor een leeg doel aangespeeld en produceerde een afzwaaier.

Spektakelstuk na 1-1 van Heerenveen

PSV en Heerenveen konden in de eerste fase na rust nauwelijks boeien, maar vanaf de gelijkmaker van Henk Veerman, die een bekeken steekbal van Joey Veerman afrondde, in de 69e minuut ontspon zich een waar spektakelstuk in het Abe Lenstra Stadion. PSV-coach Roger Schmidt had toen Ihattaren en sterkhouders Philipp Max en Cody Gakpo al gewisseld.

Heerenveen zette verder aan na de 1-1 van Veerman en kwam in de 78e minuut zelfs op voorsprong via Van Bergen. De rechtsbuiten passeerde twee spelers en werkte fraai af in de verre hoek. PSV-doelman Yvon Mvogo wist het schot niet te keren.

PSV lanceerde een slotoffensief om een verlies te voorkomen en kreeg in de tweede minuut van de blessuretijd loon naar werken. Joël Piroe, die clubtopscorer Donyell Malen had vervangen, werkte van dichtbij de 2-2 binnen.

Heerenveen liet het er niet bij zitten en pompte in de slotseconde een vrije trap in het strafschopgebied, wat in een strafschop leek te resulteren. Sangaré voorkwam met zijn arm een schot op doel en kreeg ook rood van scheidsrechter Bas Nijhuis, maar de VAR constateerde dat Henk Veerman bij de vrije trap buitenspel stond. Daarop werd de strafschop voor Heerenveen en de rode kaart voor Sangaré ingetrokken en ontsnapte PSV aan de tweede seizoensnederlaag.