Interim-trainer Pascal Jansen hield zondag na een roerig weekend een slecht gevoel over aan zijn debuut bij AZ. De Alkmaarders gingen een dag na het plotselinge ontslag van Arne Slot met 1-2 ten onder tegen FC Groningen.

"Ik had me mijn debuut heel anders voorgesteld", bekende Jansen bij FOX Sports. "Het positiespel was traag en we creëerden weinig echte kansen. We hadden bovendien moeite om het spel van Groningen onder controle te krijgen."

De 47-jarige Flevolander was zaterdag op weg naar de club toen hij een belletje van directeur voetbalzaken Max Huiberts kreeg met het verzoek om even langs zijn kantoor te komen. Daar hoorde hij dat Slot per direct was ontslagen en kreeg Jansen de vraag of hij zijn taken over wilde nemen.

"Ik zei zaterdag gekscherend nog tegen mij thuis: 'Na 28 jaar in het betaald voetbal denk je dat je alles hebt meegemaakt, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt'", zei Jansen voor de wedstrijd al. "Je weet dat in de voetbalwereld niks vreemd is, maar dat komt toch wel even binnen. Ik was heel erg verrast."

Pascal Jansen verloor bij zijn debuut als interim-trainer van AZ. (Foto: Pro Shots)

'Voor mij voelt dit niet anders'

Jansen was onder Slot al assistent-trainer en leidde zaterdag de laatste training voor het duel met Groningen, waarna hij de knoop doorhakte en op de aanbieding van AZ inging. Hij blijft tot het einde van het seizoen aan als interim-trainer.

"Ik ben nu eindverantwoordelijk, maar voor mij voelt dat niet direct anders. Ik moet nu de beslissingen nemen die ik voorheen in overleg met Arne nam. AZ is op de hoogte van de ambities die ik heb en ik ben blij met het vertrouwen dat in mij is uitgesproken", aldus Jansen.

Zijn debuut als hoofdtrainer van AZ viel wel in het water, want FC Groningen zegevierde met 1-2 en bezorgde de Alkmaarders de eerste nederlaag van het Eredivisie-seizoen. AZ eindigde de wedstrijd bovendien met negen man na rode kaarten voor Fredrik Midtsjø en Bruno Martins Indi (beiden twee keer geel).

Donderdag wacht voor de ploeg van Jansen al het belangrijke Europa League-duel met HNK Rijeka. Bij een zege in Kroatië is AZ zeker van overwintering. "Tegen Groningen oogden we misschien niet heel fit. We spelen ook heel veel wedstrijden, maar dat heeft tot dit duel weinig problemen opgeleverd."

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie