Aanvoerder Teun Koopmeiners stelt dat de spelersgroep van AZ achter het ontslag van trainer Arne Slot staat. De 42-jarige coach werd zaterdag ontslagen omdat hij in gesprek is met concurrent Feyenoord over de vacante trainerspositie vanaf volgend seizoen.

"Ik heb de trainer niet eens meer kunnen spreken of hij zat al in de auto", zei Koopmeiners zondag na afloop van de nederlaag tegen FC Groningen (1-2) bij FOX Sports. "Dat is het gekke aan de voetbalwereld. Het is heel chaotisch, hectisch en apart. Zo'n dag maak je zelden mee."

"Uiteindelijk staan we als spelers achter het besluit, maar het is wel jammer, want Arne was een ontzettend goede trainer voor ons", vervolgde de aanvoerder. "Daar willen we hem voor bedanken. Het einde is niet netjes verlopen."

AZ beleefde een frustrerende middag tegen FC Groningen. De Alkmaarders eindigden de wedstrijd door rode kaarten voor Fredrik Midtsjø en Bruno Martins Indi met negen man en verloren tot overmaat van ramp met 1-2.

"Die rode kaart is niet slim van ons, daar komt Midtsjø gewoon te laat. Dan roep je het over jezelf af. Ik denk dat ik er maar niks over moet zeggen", aldus Koopmeiners, die zegt vertrouwen te hebben in de doorgeschoven assistent Pascal Jansen, die het seizoen afmaakt. "We wilden ons vertrouwen in Pascal laten zien met een winstpartij, maar dat gebeurde niet."

Calvin Stengs en Teun Koopmeiners balen na de gelijkmaker van FC Groningen. (Foto: ANP)

Stengs: 'Vertrek is heel jammer'

Ook Calvin Stengs spreekt van hectische dagen in Alkmaar. Hij betreurt het ontslag van Slot. "Deze trainer heeft ons heel veel gegeven", benadrukte hij bij FOX Sports. "Hij staat voor wat wij nu spelen en dat idee heeft hij er bij ons ingebracht. Het is lastig en hard, maar het is zoals het is."

"Ik dacht eerst: waarom en hoezo? Dan blijkt dat hij gesproken heeft. Ik snap de directie ook wel. Als AZ willen we concurreren met sommige teams en daar zit Feyenoord ook tussen. Het kan dan niet dat de trainer naar een concurrent zou gaan. Ik steun de directie daarin, maar vind het alsnog heel jammer."

Stengs weigerde de rumoerige aanloop als oorzaak te noemen van de nederlaag tegen FC Groningen. "We waren gewoon niet goed. We waren te slordig, ik ook. Dat mag niet en is zonde. Pascal is wel een goede opvolger. Hij kent ons en is een rustige man. Hij weet wat we willen en hoe we spelen als team."