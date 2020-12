AZ heeft zondag de eerste wedstrijd zonder de ontslagen trainer Arne Slot verloren. De Alkmaarders gaven in eigen huis een 1-0-voorsprong uit handen tegen FC Groningen (1-2) en eindigden de wedstrijd zelfs met negen man.

AZ kwam na twintig minuten op voorsprong in het AFAS Stadion door een treffer van aanvoerder Teun Koopmeiners. De thuisploeg moest een kwartier na rust met tien man verder na een rode kaart voor Fredrik Midtsjø en daar profiteerde FC Groningen optimaal van.

Ahmed El Messaoudi bezorgde de bezoekers de zege met twee goals in vijf minuten. Het werd in de slotfase nog iets erger voor AZ, want ook verdediger Bruno Martins Indi werd met zijn tweede gele kaart uit het veld gestuurd. Mo El Hankouri van Groningen kreeg in blessuretijd - tien minuten na zijn invalbeurt - nog direct rood.

Door de nederlaag gaf AZ een vervolg aan een roerig weekend. De club besloot zaterdag uit het niets trainer Slot te ontslaan, omdat hij zonder medeweten van de directie gesprekken voerde met Feyenoord over een dienstverband in Rotterdam.

Onder leiding van interim-trainer Pascal Jansen leden de Alkmaarders de eerste nederlaag van het Eredivisie-seizoen én het eerste puntenverlies sinds 25 oktober. FC Groningen passeerde AZ op de ranglijst en vestigt zich in de subtop.

AZ moet zich snel zien op te richten, want donderdag wacht het cruciale Europa League-duel met HNK Rijeka in Kroatië. Een zege is genoeg voor een plek in de knock-outfase.

FC Groningen bezorgde AZ de eerste nederlaag van het seizoen in de Eredivisie. (Foto: Pro Shots)

AZ bij rust nog op voorsprong

De eerste opstelling van interim-trainer Jansen verschilde niet veel van die van Slot. Myron Boadu, die afgelopen donderdag in de Europa League-wedstrijd tegen Napoli (1-1) op de bank begon, kreeg een basisplek en Yuki Sugawara nam achterin de plek in van de geblesseerde Jonas Svensson.

De eerste minuten van AZ zonder Slot waren niet memorabel, maar na een eerste kwartier zonder grote kansen kwam de thuisploeg in de 21e minuut toch op voorsprong. Een corner werd door Martins Indi richting de doelmond gekopt en daar stond Koopmeiners helemaal vrij om van dichtbij binnen te koppen.

Groningen, dat het voor de rest van het kalenderjaar zonder Arjen Robben moet doen, noteerde na een half uur ook de eerste poging op doel. Keeper Marco Bizot greep echter vakkundig in bij een schot van Jørgen Strand Larsen.

In de tweede helft liet vooral Groningen in offensief opzicht wat meer zien, al leidde dat niet direct tot grote kansen. Gabriel Gudmundsson was het gevaarlijkst met een kopbal uit een corner die net naast ging. Even later hielp Midtsjø Groningen in het zadel door met een risicovolle sliding zijn tweede gele kaart en dus rood te pakken.

Ahmed El Messaoudi was goud waard voor FC Groningen. (Foto: Pro Shots)

Groningen terug in wedstrijd dankzij rode kaart

Na de rode kaart was het lange tijd eenrichtingsverkeer in het AFAS Stadion en kwam Groningen tot enkele goede kansen. Invaller Remco Balk raakte eerst in buitenspelpositie de lat en even later deed Patrick Joosten hetzelfde.

In de 68e minuut was het alsnog raak voor de bezoekers. El Messaoudi toucheerde een strakke voorzet van Joosten met zijn hoofd en zag de bal in de verre hoek belanden. Vijf minuten later maakte de middenvelder ook de 1-2 met een bekeken schot in de linkerhoek.

AZ was daarna niet meer bij machte om terug in de wedstrijd te komen en zag Dani de Wit nog geblesseerd uitvallen. Tot overmaat van ramp moest de thuisploeg vijf minuten voor tijd verder met negen man nadat Martins Indi zijn tweede gele kaart had gepakt.

In een hectische slotfase deelde AZ alleen nog wat speldenprikjes uit. Groningen zag El Hankouri diep in blessuretijd nog uit het veld gestuurd worden vanwege betrokkenheid bij een opstootje, maar AZ kreeg geen serieuze kans op de gelijkmaker meer en gaf het rampweekend een passend einde.

