PSV begint zondag met Mohamed Ihattaren in de basis aan de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. Het is voor het eerst in ruim een maand dat de achttienjarige aanvaller mag starten.

De vorige keer dat Ihattaren een basisplaats had was op 5 november toen PSV in de Europa League met 4-1 verloor bij PAOK.

Ihattaren viel sindsdien wel meermaals in, tot trainer Roger Schmidt anderhalve week geleden communiceerde dat het talent oververmoeid is en buiten de selectie zou worden gehouden. Afgelopen donderdag zat Ihattaren weer op de bank tijdens het Europa League-duel met Granada en tegen Heerenveen mag hij dus starten op een middenveld met verder Mario Götze, Ibrahim Sangaré en Pablo Rosario.

Cody Gakpo en Donyell Malen vormen de aanval van PSV, terwijl Eran Zahavi ontbreekt in de wedstrijdselectie. De Israëliër kwam niet ongeschonden uit het duel met Granada en ook achter de namen van Denzel Dumfries en Noni Madueke stond een vraagteken. Madueke zit wel op de bank en rechtsback Dumfries staat aan de aftrap. Jordan Teze, Olivier Boscagli en Philipp Max completeren de defensie van PSV.

Nijhuis is scheidsrechter in Heerenveen

Heerenveen tegen PSV begint zondag om 16.45 uur in het Abe Lenstra Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis. Als PSV wint dan neemt het de tweede plaats over van Vitesse, dat zaterdag met 2-1 verloor van PEC Zwolle.

Het verschil met Ajax kan slinken tot een punt, nadat de Amsterdamse koploper zaterdag met 1-2 onderuit ging tegen FC Twente.

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli, Max; Götze, Sangaré, Rosario, Ihattaren; Gakpo, Malen.

Opstelling Heerenveen: Mulder; Floranus, Van Hecke, Bochniewicz, Woudenberg; Kongolo, Dewaele, Veerman; Nygren, Veerman, Van Bergen.