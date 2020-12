Feyenoord-trainer Dick Advocaat vindt dat zijn ploeg weinig te verwijten valt na de doelpuntloze remise tegen Heracles Almelo. De Rotterdammers maakten zondag een machteloze indruk en wisten de hechte defensie van de Almeloërs niet te slechten.

"Je moet realistisch blijven", aldus Advocaat na afloop bij FOX Sports. "Je kunt de spelers niet verwijten dat ze niet werken. Ze hebben alles gegeven om tot een overwinning te komen. Kwalitatief is het allemaal niet zo geweldig. Er waren van beide kanten weinig open kansen."

Ook na de rode kaart voor Heracles-spits Sinan Bakis kwam Feyenoord tot amper kansen tegen het tiental van Heracles, zag Advocaat. "Ze hebben een heel blok staan. Dan moet je de individuele kwaliteiten hebben om iemand uit te spelen. Die hadden we vandaag niet."

"Ik had wel een beetje verwacht dat het lastig zou zijn", vervolgde Advocaat, die aan het einde van het seizoen stopt bij Feyenoord en waarschijnlijk wordt opgevolgd door de zaterdag bij AZ ontslagen coach Arne Slot. "De basis is hard werken, maar daar hoort ook nog wel een beetje individuele kwaliteit bij."

Jens Toornstra kon Feyenoord ook niet aan de overwinning op Heracles Almelo helpen. (Foto: ANP)

Toornstra: 'We waren weer heel slordig'

Jens Toornstra, die bij Feyenoord de aanvoerdersband droeg vanwege de reserverol van Steven Berghuis, sprak van een "heel frustrerende" wedstrijd. "We waren weer heel slordig en hadden echt veel balverlies. Als je tegen tien man speelt, moet je gewoon van kant wisselen. Dan komt er vanzelf een gaatje."

"We waren heel erg ongeduldig en in de eerste helft hebben we helemaal niets gecreëerd", vervolgde Toornstra, die niets wilde weten van vermoeidheid na de verloren Europa League-wedstrijd van donderdag tegen Dinamo Zagreb (0-2).

"Dit was een nieuwe wedstrijd. We wilden het gewoon goed doen. Gisteren waren er gunstige uitslagen voor ons, maar dan moet je thuis zelf wel drie punten behalen en dat hebben we nagelaten." Feyenoord liep slechts één punt in op koploper Ajax, dat zaterdag met 1-2 verloor van FC Twente. De Rotterdammers hebben 23 punten, vier minder dan de aartsrivaal uit Amsterdam.

