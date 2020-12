NEC heeft zondag door een kolderiek eigen doelpunt van Kevin Bukusu punten verspeeld in de Keuken Kampioen Divisie. FC Den Bosch hield de Nijmegenaren na een doelpuntrijke eerste helft op een 2-2-gelijkspel.

Jordy Bruijn zette NEC na twaalf minuten uit een vrije trap op voorsprong in Stadion De Vliert, waarna Ringo Meerveld in de 23e minuut de gelijkmaker aantekende. Het hoogtepunt van de wedstrijd volgde vijf minuten later door miscommunicatie achterin bij NEC.

Centrale verdediger Bukusu dacht de bal terug te spelen op Norbert Alblas, maar de keeper stond helemaal niet in zijn doelmond. Alblas deed nog een uiterste poging om een eigen doelpunt te voorkomen, maar de bal van Bukusu rolde over de doellijn.

Ondanks die bizarre treffer bleef NEC een nederlaag bespaard in Den Bosch, want Bruijn schoot op slag voor rust nog de 2-2 binnen. FC Den Bosch wacht nog altijd op de eerste competitiezege sinds 22 september en blijft in de onderste regionen hangen.

NEC bezet op dit moment de vijfde plek in de Keuken Kampioen Divisie met 28 punten, negen minder dan koploper SC Cambuur.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Keuken Kampioen Divisie