FC Dordrecht heeft zondagavond de tweede overwinning op rij geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. De jarige Richie Musaba leidde zijn ploeg in blessuretijd naar een 0-1-zege bij NAC Breda. Eerder op de dag speelde NEC door een kolderiek eigen doelpunt van Kevin Bukusu met 2-2 gelijk bij FC Den Bosch.

Bij NAC kreeg Mario Bilate de nodige kansen op de openingstreffer tegen FC Dordrecht, maar hield doelman Anthony Swolfs zijn doel schoon. In blessuretijd was invaller Musaba met een inzet op de paal al dicht bij de openingstreffer voor de bezoekers.

In de zevende minuut van de extra tijd bezorgde de twintigjarige middenvelder zichzelf alsnog een verjaardagscadeau en hielp hij Dordrecht aan de derde overwinning van dit seizoen.

Dordrecht, waarbij assistent Ben Kinds op de bank zat als vervanger van de ontslagen Harry van den Ham, verlaat dankzij de zege de laatste plaats. MVV Maastricht is de nieuwe hekkensluiter. NAC bezet de vijfde plaats.

NEC speelt gelijk door kolderiek eigen doelpunt

In Stadion De Vliert zette Jordy Bruijn NEC na twaalf minuten uit een vrije trap op voorsprong tegen FC Den Bosch, waarna Ringo Meerveld in de 23e minuut de gelijkmaker aantekende. Het hoogtepunt van de wedstrijd volgde vijf minuten later door miscommunicatie achterin bij NEC.

Centrale verdediger Bukusu dacht de bal terug te spelen op Norbert Alblas, maar de keeper stond helemaal niet in zijn doelmond. Alblas deed nog een uiterste poging om een eigen doelpunt te voorkomen, maar de bal van Bukusu rolde over de doellijn.

Ondanks die bizarre treffer bleef NEC een nederlaag bespaard in Den Bosch, want Bruijn schoot op slag voor rust nog de 2-2 binnen. FC Den Bosch wacht nog altijd op de eerste competitiezege sinds 22 september en blijft in de onderste regionen hangen. NEC bezet op dit moment de vierde plek.

