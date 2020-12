Directeur voetbalzaken Max Huiberts van AZ heeft zondag benadrukt dat het plotselinge ontslag van Arne Slot onvermijdelijk was. De trainer voerde zonder medeweten van de directie gesprekken met Feyenoord, waardoor er volgens Huiberts geen fundering meer was om met elkaar verder te gaan.

"We vernamen vrijdag uit de media dat Arne gesprekken had gevoerd met Feyenoord. We hebben hem op de man af gevraagd of dat klopte en hij bevestigde het. Voor ons was dat reden om per direct uit elkaar te gaan", zei Huiberts in het AFAS Stadion voor het duel met FC Groningen tegen de NOS.

"Arne had geen volledige focus meer op AZ, terwijl we van iedereen eisen dat ze volledig met de club bezig zijn. Dat geldt voor mij, voor de coach en voor de mannen die het gras verzorgen. Niemand is groter dan de club. Het is jammer dat het zo moet eindigen en dat laat mij ook niet onberoerd."

Feyenoord moet op zoek naar een nieuwe coach omdat Dick Advocaat na dit seizoen vertrekt. Het contract van Slot bij AZ liep na dit seizoen af en hij legde twee weken geleden een aanbieding voor een verlenging van zijn verbintenis naast zich neer.

"Waarom? Die vraag moet je aan Arne stellen, daar kan ik echt geen antwoord op geven", aldus Huiberts. "Het staat een trainer altijd vrij om met een andere club te praten, al vind ik dat wel heel raar. We zijn pas net begonnen met de competitie. Bij AZ zijn we ook altijd open en eerlijk naar elkaar. De deur staat altijd open."

Arne Slot moest vertrekken vanwege zijn gesprekken met Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

Huiberts vindt overstap naar concurrent onacceptabel

Huiberts erkent dat Slot mogelijk niet op staande voet was ontslagen als de voormalige middenvelder gesprekken had gevoerd met een club uit het buitenland. AZ wil als topclub gezien worden en vindt het niet te verantwoorden dat een trainer naar "de concurrent" vertrekt.

"Als Roger Schmidt (trainer PSV, red.) nu zou zeggen: 'Na dit seizoen word ik coach van Ajax of Feyenoord.' Denk je dan dat Toon Gerbrands (algemeen directeur PSV, red.) zou zeggen: 'Het is prima als je het seizoen bij ons afmaakt?'", vraagt Huiberts zich hardop af.

"Als Arne was gebleven, hadden we elke week vragen over Feyenoord gekregen. Ik zou nooit zeggen dat hij onbetrouwbaar is, maar dit is de beslissing die we hebben genomen. Aan zijn gelaatsuitdrukking zag ik wel dat Arne het niet zag aankomen."

Door het vertrek van Slot neemt Pascal Jansen tot het einde van het seizoen als interim-trainer de honneurs waar bij AZ. De Alkmaarders vervolgen de competitie zondag met een thuiswedstrijd tegen FC Groningen (aftrap 14.30 uur).

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie