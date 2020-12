AZ-FC Groningen ·

46' De tweede helft in Alkmaar is begonnen. Het kan bijna niet anders dan dat die leuker is dan de eerste helft, want veel saaier dan voor rust is bijkans onmogelijk. AZ is ongewijzigd uit de kleedkamers gekomen, bij Groningen is spits Remco Balk erin gekomen voor Tomas Suslov.