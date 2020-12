De teleurstelling is groot bij Vitesse na de verrassende 2-1-nederlaag tegen PEC Zwolle. De Arnhemmers zagen een ongeslagen reeks ten einde komen en verzuimden de koppositie in de Eredivisie over te nemen van Ajax.

"Wetende dat we nu koploper hadden kunnen zijn, maakt dit zeker een teleurstelling", baalde de 24-jarige Bazoer in gesprek met FOX Sports. "We zijn in de eerste helft helemaal weggespeeld door PEC, zo eerlijk moet je zijn. We kregen er totaal geen grip op."

Ondanks die moeizame eerste helft leidde Vitesse bij rust wel met 0-1 door een vroege treffer van Oussama Darfalou. In de tweede helft kregen de bezoekers voor de derde keer dit seizoen een rode kaart - Idrissa Touré ging op het been van Kenneth Paal staan - en PEC profiteerde optimaal van die overtalsituatie.

"Na rust ging het wel iets beter, maar na de rode kaart viel alles verkeerd bij ons", constateerde Bazoer, die Jesper Drost in de 65e minuut de gelijkmaker zag aantekenen. Mike van Duinen bezorgde PEC tien minuten later de zege door een strafschop te benutten.

Riechedly Bazoer baalt flink van de nederlaag van Vitesse. (Foto: Pro Shots)

'De eerste helft was te gemakzuchtig'

Voor Vitesse was het pas de tweede nederlaag van het seizoen. De ploeg van trainer Thomas Letsch verloor eind september met 2-1 van Ajax en bleef daarna zeven wedstrijden op rij ongeslagen in de Eredivisie.

"Het is een heel teleurstellende avond. Het veld was ook dramatisch, maar dat mag geen excuus zijn. We hadden alle vertrouwen in deze wedstrijd, maar de eerste helft was te gemakzuchtig en daar moeten we van leren. We zijn met beide benen op de grond gezet", aldus Bazoer.

Vitesse, dat had kunnen profiteren van de 1-2-nederlaag van Ajax tegen FC Twente, bleef op de tweede plek staan en kan zondag worden ingehaald door PSV en mogelijk ook Feyenoord. De Eindhovenaren spelen om 16.45 uur een uitwedstrijd tegen sc Heerenveen en de Rotterdammers ontvangen Heracles Almelo (aftrap 12.15 uur).

