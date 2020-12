Voor Queensy Menig was het een bijzondere avond in de Johan Cruijff ArenA in 'zijn' Amsterdam. De aanvaller van FC Twente scoorde zaterdag twee keer tegen Ajax (2-1), de club waar hij jarenlang speelde, maar niet wist door te breken.

"Dit is een mooie avond", zei Menig tegen FOX Sports. "Ik ben een jongen van Amsterdam. En een jongen die vanaf zijn elfde tot aan het eerste elftal bij Ajax heeft gespeeld. Maar dit zijn mijn eerste goals in de ArenA. En we hebben gewonnen ook, alles is top."

De 25-jarige Menig speelde in het seizoen 2014/2015 drie Eredivisie-wedstrijden voor Ajax, waarna hij werd uitgeleend aan PEC Zwolle en actief was in Frankrijk bij Nantes en in de Engelse League One bij Oldham Athletic. In 2019 kwam hij bij Twente terecht en dit seizoen is hij opgeleefd.

"Het gaat zo lekker dit seizoen. Niet alleen met mij, maar ook met de andere aanvallers Danilo en Vaclav Cerný. We hebben ook goede middenvelders, goede verdedigers, een fantastische keeper en onze wissels zijn gretig", vertelde Menig, die bij zijn tweede goal naar binnen kwam en de bal in de verre hoek schoot. "Dat is iets waar ik vaak op train en dat blijf ik doen. Ik raakte hem lekker."

Queensy Menig na de winst op Ajax. (Foto: Pro Shots)

'Het is een geweldig kereltje'

FC Twente-trainer Ron Jans werkte in zijn tijd bij PEC ook al samen met Menig. Hij ziet dat de voormalig jeugdinternational een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt.

"Queensy is veel volwassener en veel professioneler geworden. De manier waarop we nu druk zetten, dat had hij in zijn tijd bij PEC niet kunnen opbrengen", aldus Jans, die ook geniet van Menig als persoon.

"Het is een geweldig kereltje. Hij praat heel anders dan ik, maar hij is daardoor ook een stuk grappiger. Laatst voerde ik evaluatiegesprekken met mijn spelers. Die duurden 30 of 45 minuten, maar met Menig had ik wel drie dagen kunnen zitten."