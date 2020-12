De KNVB gaat maandagochtend actie voeren op het Malieveld. Met zo'n duizend verschillende voetbalshirts wordt het woord 'stil' gevormd op het grote grasveld in Den Haag om zo aandacht te vragen van de overheid voor het amateurvoetbal, dat vanwege de coronamaatregelen nu al bijna twee maanden stilligt.

De KNVB wil dat de ruim 600.000 voetballende senioren zo snel mogelijk weer als team kunnen gaan trainen. Ze moeten dat nu doen in groepjes van maximaal vier personen. Dat was zelfs een tijdje slechts twee personen. Jeugdspelers tot en met achttien jaar, waarvan er bij de KNVB ook zo'n 600.000 zijn ingeschreven, mogen wel normaal trainen en onderlinge partijtjes spelen op de club, maar niet tegen andere verenigingen.

De KNVB hoopt dat de overheid toestemming geeft om de jeugd in ieder geval weer op lokaal niveau wedstrijden te gaan spelen, zodat ze een impuls krijgen om te blijven sporten.

De KNVB beschikt over een grote collectie shirts van de bijna drieduizend voetbalverenigingen die Nederland telt. Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal bij de KNVB, neemt maandag duizend shirts mee naar Den Haag om de oproep aan de overheid kracht bij te zetten. Recent onderzoek wees uit dat de gezondheid van Nederlanders achteruit gaat doordat ze minder sporten en bewegen, vooral als gevolg van de coronacrisis en de maatregelen die zijn genomen.

In augustus en september mochten de amateurs nog wel voetballen. (Foto: ANP)

In binnenruimtes mogen dertig mensen sporten

Het kabinet besloot op 13 oktober om alle sportcompetities stil te leggen, met uitzondering van het betaalde voetbal. Vooral voor de senioren is normaal trainen sindsdien vrijwel onmogelijk. Bij heel wat clubs zitten de voetballers ouder dan achttien jaar thuis.

De KNVB heeft bij monde van Van der Zee al vaak aangegeven het vreemd te vinden dat in binnenruimtes maximaal dertig mensen tegelijk mogen sporten en in de buitenlucht op een voetbalveld niet. De bond ziet genoeg mogelijkheden om in de coronatijd toch te voetballen. Dat staat beschreven in het vorige maand verschenen 'Plan B: Blijven voetballen in tijden van corona'. Het meest gunstige scenario dat hierin wordt geschetst, is dat de amateurcompetities half januari hervat kunnen worden.

Het kabinet geeft dinsdag op een persconferentie een update van de coronamaatregelen.